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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Pedro T. Ramirez, MD

专业和专长

  • Gynecology, Gynecologic Oncology, Menopause

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY
  • Residency: Obstetrics and Gynecology, Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY
  • Fellowship: Gynecologic Oncology, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

认证

  • American Board of Obstetrics and Gynecology
  • American Board of Obstetrics and Gynecology - Gynecologic Oncology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Editor in Chief, International Journal for Gynecological Cancer
  • David M. Gershenson, MD Distinguished Professorship for Ovarian Cancer Research, University of Texas MD Anderson Cancer Center
  • Howard C. Taylor, Jr. Award, 1999
  • Solan Chao, M.D. Medical Student Teaching Award, 1998
  • Authored or coauthored over 200 articles in peer-reviewed journals and 19 book chapters

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