Matthew J. Streitz, MD
专业和专长
- Emergency Medicine
所属单位
- Staff Emergency Medicine; Curriculum Director
- San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
- Assistant Professor of Military/Emergency Medicine
- Uniformed Services University of the Health Sciences
受教育程度
- Medical School: Uniformed Services University of the Health Sciences
- Internship: Obstetrics and Gynecology, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
- Residency: Emergency Medicine, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
认证
- American Board of Emergency Medicine
选择奖项、成就和发表的文章
- Alpha Omega Alpha Honor Medical Society, 2011
- Over 10 articles in peer-reviewed journals