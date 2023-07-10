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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP

专业和专长

  • Pathology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Valladolid Faculty of Medicine, Valladolid, Spain
  • Residency: Anatomic and Clinical Pathology, Mount Sinai Medical Center of Florida, Miami Beach, FL
  • Residency: Immunopathology, Jackson Memorial Hospital/Jackson Health, Miami, FL

认证

  • American Board of Pathology – Anatomic Pathology and Clinical Pathology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American College of Physicians

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