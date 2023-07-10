Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP
专业和专长
- Pathology
所属单位
- Director of Pathology and Laboratory Services
- Wellington Regional Medical Center
受教育程度
- Medical School: University of Valladolid Faculty of Medicine, Valladolid, Spain
- Residency: Anatomic and Clinical Pathology, Mount Sinai Medical Center of Florida, Miami Beach, FL
- Residency: Immunopathology, Jackson Memorial Hospital/Jackson Health, Miami, FL
认证
- American Board of Pathology – Anatomic Pathology and Clinical Pathology
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American College of Physicians