Aaron E. Walfish, MD
专业和专长
- Gastroenterology
所属单位
- Clinical Assistant Professor
- Mount Sinai Medical Center
受教育程度
- Medical School: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY
- Internship: Internal Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, NY
- Residency: Internal Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, NY
- Fellowship: Gastroenterology, Beth Israel Medical Center, New York, NY
认证
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Gastroenterology
选择奖项、成就和发表的文章
- Over 20 articles in peer-reviewed journals