Andrew W. Walter, MS, MD
专业和专长
- Pediatrics, Hematology, Oncology
受教育程度
- Medical School: University of Rochester School of Medicine, Rochester, NY
- Internship: The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
- Residency: Pediatrics, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
- Fellowship: Pediatric Hematology/Oncology, University of Michigan, Ann Arbor, MI
认证
- American Board of Pediatrics - Hematology-Oncology
选择奖项、成就和发表的文章
- Best Doctors in America, 2011, 2013, 2014
- Philadelphia magazine Top Doctor, 2021
- Over 35 articles in peer-reviewed journals
手册章节和评论