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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Andrew W. Walter, MS, MD

专业和专长

  • Pediatrics, Hematology, Oncology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Rochester School of Medicine, Rochester, NY
  • Internship: The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
  • Residency: Pediatrics, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Pediatric Hematology/Oncology, University of Michigan, Ann Arbor, MI

认证

  • American Board of Pediatrics - Hematology-Oncology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Best Doctors in America, 2011, 2013, 2014
  • Philadelphia magazine Top Doctor, 2021
  • Over 35 articles in peer-reviewed journals

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