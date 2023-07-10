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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Karen L. Wood, MD

专业和专长

  • Critical Care Medicine, Pulmonary Disease, Sleep Medicine

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Northeast Ohio Medical University, Rootstown, OH
  • Internship: Internal Medicine, Aultman Hospital, Canton, OH
  • Residency: Internal Medicine, Aultman Hospital, Canton, OH
  • Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, Indiana University Medical Center, Indianapolis, IN

认证

  • American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Sleep Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease

选择奖项、成就和发表的文章

  • Over 25 articles in peer-reviewed journals

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