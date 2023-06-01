细菌性皮肤感染可分为皮肤和软组织感染（SSTI）和急性细菌性皮炎和皮肤结构感染（ABSSSI）。

SSTI包括

痈肿

臁疮

红癣

毛囊炎

疖

脓疱病

淋巴结炎

较小的皮肤脓肿

ABSSSI是完全的皮肤细菌感染。包括

蜂窝织炎

丹毒

淋巴管炎

主要的皮肤脓肿 （> 75厘米 2 ，包括水肿，红斑和硬结）

坏死软组织感染

伤口感染

葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征, 猩红热， 和 中毒性休克综合征 是细菌感染的皮肤相关后果。

SSTI中最常见的病原体是Streptococcus 和Staphylococcus，包括 耐甲氧西林Staphylococcus aureus（MRSA）。MRSA是美国常见的病原体。然而，归因于MRSA的病例比例在世界其他地方有很大不同。特别是由于MRSA可以抵抗多种抗生素，推荐用于细菌性皮肤和软组织感染的抗生素在很大程度上取决于MRSA的局部流行和耐药模式。

美国传染病协会（IDSA）2014年皮肤和软组织炎的诊断和管理指南建议用β -内酰胺或克林霉素治疗轻度至中度非化脓性ABSSSI，作为链球菌的推定覆盖范围。对于有风险的患者（例如，穿透性创伤后，疑似鼻腔携带MRSA，或使用非法静脉注射药物的患者），也应考虑对MRSA进行覆盖。 如果患者出现全身毒血症状（如发热，心动过速，呼吸急促，谵妄，白细胞增多），则可诊断为严重的化脓性ABSSSI。对于这些病人，建议行革兰氏染色，细菌培养和抗生素治疗。 通常选用万古霉素。如果有其他的可选方案也可使用。