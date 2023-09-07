脂溢性角化病是一种浅表的色素性上皮病变，通常呈疣状，但也可能出现光滑的丘疹。

脂溢性角化病的原因不明，但在某些类型已明确存在遗传突变。病变好发于中年或以后，最经常出现在躯干或颞部。在深色人群，颧骨处可见多发1-3mm的皮损；这种情况被称为黑色丘疹性皮肤病。

脂溢性角化病皮损大小不一，发展缓慢。皮损可为圆形或卵圆形，可呈肤色、褐色或黑色。皮损常常看似贴于皮肤，表面可呈疣状、天鹅绒样、蜡样、脱屑或者结痂。

大面积、多发性和/或快速发展的脂溢性角化病可能是患有某些癌症（淋巴瘤、消化道肿瘤）患者的皮肤副肿瘤综合征（Leser-Trélat征）。

脂溢性角化病的临床表现 脂溢性角化病 脂溢性角化病是良性色素性病变。病因不明 它们倾向于在老年人中发展，并且具有疣状、天鹅绒状、蜡状、鳞状或结痂表面的粘连外观。 Image provided by Thomas Habif, MD. 脂溢性角化病（背） 这张照片显示的是一个病人的脂溢性角化病(色素沉着的病变，有粘滞的外观)。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 黑色丘疹性皮肤病 这张照片显示一个皮肤黝黑的人的颧骨和前额上有多个小的脂溢性角化病。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Leser-Trélat zheng Leser-Trélat 征是大量脂溢性角化病（良性的，通常是色素沉着的皮肤病变，具有“粘连”外观）的快速发作。 © Springer Science+Business Media 脂溢性角化病 脂溢性角化病是良性色素性病变。病因不明 它们倾向于在老年人中发展，并且具有疣状、天鹅绒状、蜡状、鳞状或结痂表面的粘连外观。 Image provided by Thomas Habif, MD. 脂溢性角化病（背） 这张照片显示的是一个病人的脂溢性角化病(色素沉着的病变，有粘滞的外观)。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 黑色丘疹性皮肤病 这张照片显示一个皮肤黝黑的人的颧骨和前额上有多个小的脂溢性角化病。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Leser-Trélat zheng Leser-Trélat 征是大量脂溢性角化病（良性的，通常是色素沉着的皮肤病变，具有“粘连”外观）的快速发作。 © Springer Science+Business Media

脂溢性角化病的诊断 临床评估 脂溢性角化病的诊断依据临床。