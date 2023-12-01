皮肤癌是最常见的癌症，通常发生于曝光部位。皮肤癌可以在身体的任何部位发现，但最常见的诊断是头部和颈部（即长期暴露在阳光下的区域）。
长时间在户外工作或娱乐的人的发病率最高，并且与皮肤黑色素沉着的量成反比；肤色浅的人最容易受到影响。
皮肤癌也可能在放射治疗或接触致癌物(如摄入砷)多年后发生。
2012 年，在美国超过330万人中诊断出超过540万例新的非黑色素瘤皮肤癌病例。(See The Skin Cancer Foundation.)
最常见类型的皮肤癌是
在美国 2019 年的一项全国性研究中，每 10 万人的发病率为： 基底细胞癌 525 例；鳞状细胞癌，262；和黑色素瘤，17.0（2）。
较少见的皮肤癌类型包括
原位鳞状细胞癌 （以前称为 Bowen 病）是一种浅表鳞状细胞癌。角化棘皮瘤可能是一类分化较好的鳞状细胞癌。
皮肤癌初始常常是无症状的。最常见的表现为不消退的不规则红色或色素沉着性的皮疹。任何扩大的皮损均应行活组织检查，无论质地是否柔软，是否伴有炎症、结痂和偶尔出血。如果早期及时治疗，大部分皮肤癌可治愈。
珍珠与陷阱
参考文献
1.American Cancer Society: Key Statistics for Basal and Squamous Cell Skin Cancers.访问日期：2023 年 11 月 20 日。
2.Aggarwal P, Knabel P, Fleischer AB Jr: United States burden of melanoma and non-melanoma skin cancer from 1990 to 2019.J Am Acad Dermatol.85(2):388-395, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.109
皮肤癌的预防
由于许多皮肤癌可能与紫外线照射有关，因此建议采取一些措施来限制紫外线照射。
避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床
衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽
使用防晒霜：按说明使用SPF30以上具有广谱UVA/UVB防护作用的防晒霜(比如, 每2小时重复使用或者游泳和出汗后再使用)；不应为了延长光暴露时间而使用防晒霜
目前尚无足够证据证实这些措施降低黑素瘤的发病率或病死率；在非黑素瘤皮肤癌（基底细胞癌和鳞状细胞癌），避光措施能减少新发皮损的几率(1)。
筛查
预防参考文献
1.Green A, Williams G, Neale R, et al: Daily sunscreen application and betacarotene supplementation in prevention of basal-cell and squamous-cell carcinomas of the skin: a randomised controlled trial. Lancet 354(9180):723-729, 1999.doi: 10.1016/S0140-6736(98)12168-2
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
The Skin Cancer Foundation: Information about skin cancer facts and statistics
The US Preventive Services Task Force Recommendations for Skin Cancer: Behavioral Counseling
The US Preventive Services Task Force Recommendations for Skin Cancer: Screening
American Academy of Dermatology Association Skin Cancer Resource Center: Consumer-friendly information about finding, treating, and raising awareness for skin cancers