皮肤癌是最常见的癌症，通常发生于曝光部位。皮肤癌可以在身体的任何部位发现，但最常见的诊断是头部和颈部（即长期暴露在阳光下的区域）。

长时间在户外工作或娱乐的人的发病率最高，并且与皮肤黑色素沉着的量成反比；肤色浅的人最容易受到影响。

皮肤癌也可能在放射治疗或接触致癌物(如摄入砷)多年后发生。

2012 年，在美国超过330万人中诊断出超过540万例新的非黑色素瘤皮肤癌病例。(See The Skin Cancer Foundation.)

最常见类型的皮肤癌是

基底细胞癌 （约80%）（1）

食管鳞状细胞癌

黑色素瘤

在美国 2019 年的一项全国性研究中，每 10 万人的发病率为： 基底细胞癌 525 例；鳞状细胞癌，262；和黑色素瘤，17.0（2）。

较少见的皮肤癌类型包括

乳腺佩吉特病 或乳房外佩吉特病（通常在腹股沟或肛门附近）

卡波西肉瘤

Merkel细胞癌

不典型纤维黄瘤

附属器肿瘤

皮肤T细胞淋巴瘤(蕈样肉芽肿)

原位鳞状细胞癌 （以前称为 Bowen 病）是一种浅表鳞状细胞癌。角化棘皮瘤可能是一类分化较好的鳞状细胞癌。

皮肤癌初始常常是无症状的。最常见的表现为不消退的不规则红色或色素沉着性的皮疹。任何扩大的皮损均应行活组织检查，无论质地是否柔软，是否伴有炎症、结痂和偶尔出血。如果早期及时治疗，大部分皮肤癌可治愈。

珍珠与陷阱