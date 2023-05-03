对有鼻咽症状的患者的评估

一些耳鼻喉科医生使用头戴式照明灯。 但光线往往不能准确的与视轴保持一致，很难避免狭窄区域所（如鼻腔）产生的阴影。具有凸面镜的头灯能够提供较好的照明，能使光线与视轴一致。需要通过不断的练习才能有效地利用额镜获得来自患者身后和身边光源的反射。

鼻腔的检查用窥鼻器，使用时让窥鼻器的两叶前后方向（或稍斜位）张开，并且不能压到鼻中隔。检查者应注意鼻腔有无痂皮、分泌物，鼻中隔有无偏曲和穿孔；黏膜是否存在红斑、湿润或肿胀；有无息肉存在。如检查发现额窦和上颌窦的表面有红斑和触痛，提示鼻窦炎。

如有必要，可以使用鼻咽镜检查鼻咽和下咽部。 使用喷涂在鼻和咽喉部的局部麻醉剂（例如4％利多卡因），鼻腔同时使用减充血剂（例如0.5％苯肾上腺素）。数分钟后，纤维镜可以轻柔的顺利通过前鼻孔进入鼻腔、下咽和喉部进行检查。也可以使用硬性鼻咽镜检查，具有良好的鼻内视野，但是这也需要一定的操作技巧才能避免患者的不适感。

或者进行鼻咽镜检查。这项检查需要使用咽喉局部麻醉剂。镜子使用前应进行预热，以避免起雾。鼻咽部用一面小镜子。放在小舌下方，向上倾斜。 用压舌片将舌头向下推。间接喉镜用于下咽和喉的检查。使用纱布垫抓住舌尖帮助舌体的伸展，镜面角度向下抵住软腭。

颈部肿块的检查需望诊和触诊。如发现肿块，医生应注意肿块是否有触痛，波动感，质韧或坚硬如石；是否可移动或固定。炎性肿块多有触痛和可移动的；恶性肿块为质硬和固定的。特别需注意颈部淋巴结，甲状腺和腮腺区域。