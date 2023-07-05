化学缓冲系统能够对酸碱失衡进行快速调节，细胞内、外液的交流对酸碱平衡的失调进行及时的调节。尤其对于酸负荷，骨骼也可发挥重要的缓冲作用。

缓冲液由弱酸及其共轭碱组成。 共轭碱通过接受H+，放弃与弱酸结合，从而将游离H+浓度的变化控制在最小范围内。当环境pH接近于缓冲体系平衡系数（pKa)时，缓冲体系的工作最有效，（pH）变化最小；所以，尽管机体内存在许多对潜在的缓冲对，但是仅仅其中的几对是与机体生理环境息息相关的。

缓冲系统中的pH与其中组分的关系，可用由Henderson-Hasselbalch公式表达：

其中，pKa为弱酸的解离常数

体内 最重要的生理缓冲系统 是细胞外液的HCO 3 −/CO 2 缓冲对，可由以下方程表示：

H+浓度的增高可以使上述反应向右即产生CO 2 的方向进行。

通过肺泡的通气作用CO 2 的浓度也可以受到精确的控制，肾脏的排泄作用能够对H+和HCO 3 −的浓度进行很好的调节，所以这一系统是体内最重要和最有效的缓冲系统。

pH、HCO 3 −和CO 2 的关系可用由Henderson-Hasselbalch方程描述

或由Henderson-Hasselbalch方程推演得到的Kassirer-Bleich方程来表达：

注：动脉血pH转换成[H+] 使用：

或

两种方程式都表明酸碱平衡的维持取决于二氧化碳分压（Pco 2 ）和 HCO 3 −的比值，而不是两者中任一个的绝对值。通过这些公式 ，测定任何两个指标，即可以计算出第三个

其他重要的缓冲液包括细胞内的有机和无机磷酸盐及蛋白质，包括红细胞中的血红蛋白。细胞外的磷酸盐和血浆蛋白作用相对较小。