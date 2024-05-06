在水中，各种溶质的综合浓度称为克分子渗透压（osmolarity）；在体液中它与重量克分子渗透压浓度相似。水分可透过细胞膜从溶质浓度低的区域向溶质浓度高的区域自由移动。因此，各种体液室之间的渗透压趋于平衡，这主要是由于水的运动，而不是溶质的运动。然而，有些溶质，如 尿素，也能自由扩散穿过细胞膜，因此对水的转移几乎没有影响（渗透活性很小或没有）。其他溶质，包括几种电解质，主要局限于一个液体隔室，并具有最大的渗透活性。例如，钠被限制在细胞外，而钾则被限制在细胞内。体液渗透压浓度的正常值为275～290mOsm/kg (275 和 290 mmol/kg) ，可在实验室中直接测定，也可根据公式估算。

估计血浆渗透压以常规单位（mOsm/kg）计算

其中血清钠 以mEq/L表示，葡萄糖和血尿素氮（BUN）以mg/dL表示。

估计的血浆渗透压可以用 SI 单位来计算。

该等式中的所有值均以 mmol/L 表示。

钠是决定血浆渗透压的主要因素。计算出的渗透压的明显变化可能是由于钠的测量错误造成的，这可能发生在患有严重血脂异常或高蛋白血症的患者中，因为脂质或蛋白质占据了用于分析的血清体积中的空间；血清中钠的浓度本身不受影响。新方法用直接离子选择性电极测定血浆电解质，可克服上述问题。

当测量的渗透压超过估计的渗透压 ≥ 10 毫摩尔/千克（≥ 10 毫摩尔/千克）。它是由血浆中存在的未测量的渗透活性物质引起的。最常见的是醇类（乙醇、甲醇、异丙醇、乙二醇）、甘露醇和甘氨酸。

张力是液体的有效渗透压。两个隔室中液体的张力差异会在它们之间产生渗透力，从而促使水从张力较低的隔室移动到张力较高的隔室。在体内平衡状态下，液体的渗透活性在身体各主要部位之间保持平衡，因此它们之间发生的液体净运动相对较少。渗透力可以将水移入或移出相同的隔间。例如，血浆蛋白具有小的渗透作用，它与血清钠一起倾向于将水吸入血浆;这种渗透作用通常被血管中流体静力所抵消，后者促使水分离开血浆。