皮肤型卟啉症主要源于卟啉生物合成途径(见表)中某些酶的缺乏（其中一个亚型是酶的过多）。病情常时轻时重或持续而无缓解，患者肝脏或骨髓中光毒性卟啉的产生也相对稳定。这些卟啉堆积于皮肤中，在日光照射后（可见光，包括近紫外线，但不包括紫外线）产生细胞毒性基团，导致复发性或难治性皮肤病变。

(参见卟啉症概述。）

皮肤型卟啉症包括

急性卟啉症、变异型卟啉症 (VP) 和遗传性粪卟啉症 (HCP) 也有皮肤症状。

除红细胞原卟啉症和X连锁原卟啉症外，在所有的皮肤型卟啉症中，皮肤的光敏感性表现为皮肤易受损害及出现大疱。 皮肤的病变通常发生于受到日光照射的部位（如，面部、颈部、手背及前臂）或受伤处。皮肤病变的发生常甚隐袭，患者往往没有注意到它和日光照射有关。相反，红细胞原卟啉症和X连锁原卟啉症皮肤光敏感性可在日光照射后数分钟或数小时后发作，表现为烧灼痛，可持续数小时，而皮肤上常无水泡或任何病损可见。然而，可能会出现肿胀与红斑。

皮肤卟啉症常合并慢性肝脏疾病。

皮肤卟啉症时，血浆总卟啉升高。本病诊断需测定红细胞、血浆、尿和粪便中的卟啉水平，必要时检测致病基因及相关酶的活性。治疗包括避光，保护皮肤，以及根据特定亚型的治疗。