皮肤型卟啉症主要源于卟啉生物合成途径(见表)中某些酶的缺乏（其中一个亚型是酶的过多）。病情常时轻时重或持续而无缓解，患者肝脏或骨髓中光毒性卟啉的产生也相对稳定。这些卟啉堆积于皮肤中，在日光照射后（可见光，包括近紫外线，但不包括紫外线）产生细胞毒性基团，导致复发性或难治性皮肤病变。
(参见卟啉症概述。）
皮肤型卟啉症包括
迟发性皮肤卟啉症（PCT）
红细胞生成性原卟啉症(EPP)
先天性红细胞生成性卟啉症(CEP--见表一些不太常见的卟啉症)
X连锁原卟啉症 （XLPP），有时被视为EPP的临床变种
肝脏红细胞性卟啉症（HEP-- 见表一些不太常见的卟啉症）极为罕见，有时被视为PCT的一种亚型。
急性卟啉症、变异型卟啉症 (VP) 和遗传性粪卟啉症 (HCP) 也有皮肤症状。
除红细胞原卟啉症和X连锁原卟啉症外，在所有的皮肤型卟啉症中，皮肤的光敏感性表现为皮肤易受损害及出现大疱。 皮肤的病变通常发生于受到日光照射的部位（如，面部、颈部、手背及前臂）或受伤处。皮肤病变的发生常甚隐袭，患者往往没有注意到它和日光照射有关。相反，红细胞原卟啉症和X连锁原卟啉症皮肤光敏感性可在日光照射后数分钟或数小时后发作，表现为烧灼痛，可持续数小时，而皮肤上常无水泡或任何病损可见。然而，可能会出现肿胀与红斑。
皮肤卟啉症常合并慢性肝脏疾病。
皮肤卟啉症时，血浆总卟啉升高。本病诊断需测定红细胞、血浆、尿和粪便中的卟啉水平，必要时检测致病基因及相关酶的活性。治疗包括避光，保护皮肤，以及根据特定亚型的治疗。
较少见的卟啉症
描述
症状和体征
诊断方法
治疗
先天性红细胞生成性卟啉症（Günther病）
尿卟啉原III同合酶缺乏(UROS)
宫内或产后即刻：严重病例表现为非免疫性水肿
产后不久：皮肤起疱，贫血，尿呈红色、深色尿布UV灯下为红色荧光
高胆红素血症接受光疗可能导致严重的皮肤水疱。
成人期：角膜瘢痕（可能较严重），溶血性贫血，脾肿大，牙呈红色，骨中卟啉沉积，骨矿质流失（量可能较大）
血浆、尿液和粪便中的卟啉类化合物升高到高于其他卟啉症，尿、粪中的卟啉类化合物主要是尿卟啉I及粪卟啉I。
尿中ALA和PBG正常
根据红细胞中UROS活性降低（<10％）可确诊，但目前尚无成熟的测定方法。
UROS基因分析提示10号染色体上的纯合子或复合杂合突变（最常见的突变是p. C73R）。
宫内诊断可测定羊水卟啉或进行遗传分析。
避免日照（包括治疗新生儿高胆红素血症的光线）
穿防晒服
减铁疗法
避免皮肤受伤
迅速治疗继发性细菌感染以预防瘢痕形成
切除脾脏对于溶血性贫血患者可能有效
反复RBC输入及羟基脲以保持骨髓卟啉低产生；输注去铁胺以去除输血引发的铁负荷。
造血干细胞移植有治愈可能性
肝性红细胞生成性卟啉症
尿卟啉原脱羧酶缺乏 (UROD)
儿童早期
皮肤起疱
尿液红色
贫血
尿或粪中异粪卟啉增加
红细胞中锌原卟啉增加（与PCT鉴别）
通过红细胞尿卟啉原脱羧酶活性非常低得以证实
UROD基因的遗传分析提示纯合子或复合杂合突变。
避光
轻症患者可用放血疗法
重症患者的治疗方法和先天性红细胞生成性卟啉症相似
双重卟啉症
血红素合成途径中有两种酶缺乏所致的疾病
两种疾病在急性卟啉症的临床和生化表现：
由porphyrogenic因子引发的脑脊髓交感神经系统症状
皮肤卟啉症：对阳光有超敏反应引起皮肤气泡变脆
卟啉和卟啉前体排泄模式
急性卟啉症通过家族史和酶分析确诊
急性卟啉症：避免触发因子
皮肤性卟啉症：皮肤保护和避免光照
ALA=delta-氨基乙酰丙酸；PBG=胆色素原；PCT=迟发性皮肤卟啉症；RBC= 红细胞；UV=紫外线。