膀胱镜+活检

尿细胞学检查

B根据临床表现怀疑膀胱癌。如果患者出现血尿，检查是风险分层的，包括诊断性膀胱镜检查和成像（CT尿路造影或肾超声）]1]）。尿液细胞学可以检测恶性细胞，也应该进行检查。 异常部位的膀胱镜检查和活检或切除的肿瘤需要进行诊断和临床分期。可行尿抗原检测但不作为常规推荐。如果癌症疑似但细胞学结果为阴性，有时可以使用。

膀胱内滴注氨基乙酰丙酸己酯后用蓝光进行膀胱镜检查可以提高膀胱癌的初步检测以及无复发生存率。更高的检出率有望通过减少未来的复发和促进早期识别某些肿瘤对治疗无反应（从而避免一些患者不必要的治疗）来改善临床结果。

对于占膀胱癌70%至80%的非肌肉浸润性膀胱癌（原位癌、Ta、T1）肿瘤，膀胱镜检查和活检（同时完全切除）足以进行分期。然而，如果活检显示肿瘤比浅表扁平肿瘤更具侵袭性，则应重复切除，注意包括肌肉组织。若发现肿瘤侵犯肌层(≥T2期)，可行血液检查、腹部和盆腔CT以及胸部x光检查以确定肿瘤范围并评估转移。可以考虑 MRI 进行局部分期。麻醉后双合诊（男性直肠指检，女性直肠阴道检查）并同时行膀胱镜检查并活检。使用标准的TNM（肿瘤、淋巴结、转移）分期系统（ AJCC/TNM膀胱癌分期和表膀胱癌的TNM定义）。

膀胱镜检查（膀胱癌） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

膀胱癌（CT 扫描） 图片 © Springer Science+Business Media

表格 AJCC/TNM *膀胱癌分期 表格