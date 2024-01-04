肾脏接触非常高浓度毒性物质，在所有组织中肾脏的血供最佳（约1.25mL/g/min或心搏量的25%），当肾小球滤过率≥100mL/min时，非结合溶质可以脱离循环经肾脏排出；因此毒性物质能够以其他组织50倍的速率以及更高的浓度而被排出。尿液被浓缩时，小管细胞腔表面则暴露在血浆浓度300～1000倍的分子浓度中。近端小管细胞的细微刷状缘暴露于巨大的表面区域。对流机制使髓质间质液体中的离子浓度（因此增加了尿浓度）增加至血浆浓度的4倍。

此外，接触有毒物质后，细胞的抗损伤能力受到影响，