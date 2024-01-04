看法 进行患者培训
小管间质疾病是一类与小管和间质损伤有相似特征的异质性疾病。在严重和持续时间较长的病例中，可能会影响整个肾脏，并伴有肾小球功能不全甚至肾衰竭。小管间质疾病的主要类型是
造影剂肾病 是由碘造影剂致急性肾小管坏死。
止痛药肾病为一类慢性间质性肾炎, 反流性肾病,和 骨髓瘤肾病可导致慢性小管间质性肾炎。
肾小管间质疾病的病理生理学
肾脏接触非常高浓度毒性物质，在所有组织中肾脏的血供最佳（约1.25mL/g/min或心搏量的25%），当肾小球滤过率≥100mL/min时，非结合溶质可以脱离循环经肾脏排出；因此毒性物质能够以其他组织50倍的速率以及更高的浓度而被排出。尿液被浓缩时，小管细胞腔表面则暴露在血浆浓度300～1000倍的分子浓度中。近端小管细胞的细微刷状缘暴露于巨大的表面区域。对流机制使髓质间质液体中的离子浓度（因此增加了尿浓度）增加至血浆浓度的4倍。
此外，接触有毒物质后，细胞的抗损伤能力受到影响，
小管转运机制将药物与其结合蛋白分离，后者通常保护细胞免受药物毒性。
跨细胞转运暴露了细胞内部且将其细胞器暴露于新遇到的化学物质中。
一些制剂的结合位点（如巯基基团）可促进其进入但延缓其排出（如重金属）。
化学反应（如碱化作用、酸化作用）可改变任一方向的转运。
对转运受体的封闭可改变组织暴露（例如，氨茶碱阻断腺苷A1受体出现利尿），减少其与配体的结合）。
最后，肾脏是耗糖耗O2和葡萄糖量最高的组织，因此易受毒素损害而影响细胞能量代谢。