过期妊娠（postterm pregnancy）指妊娠≥ (> 41 6/7) 周。晚期妊娠定义为 41 0/7 至 41 6/7 周。应在41周考虑产前监测。41周后可考虑引产，42周后建议引产。

准确的孕龄判断是过期妊娠诊断的基础。在月经规则、周期正常的妇女，可根据末次月经的第一天推算孕龄。如果日期不确定或与月经时间不符，早孕期超声检查（直至20周）是最准确的孕龄推算方法，可接受的变异在+/−7天内。在晚孕期，20～30周内变异增大至+/−14天内，30周后为+/−21天内。

过期妊娠增加孕妇和胎儿的风险。风险包括

胎儿生长异常（巨大儿和成熟障碍综合征）

羊水过少

羊水粪染

胎儿检查结果提示有风险

胎儿和新生儿死亡

需要有新生儿重症监护保障

难产（分娩异常或困难）

剖宫产

阴道手术助产

会阴裂伤

产后出血

过度成熟 指的胎儿在胎盘不能维持健康环境以供其生长发育的状态，通常是因为怀孕已经持续了太长时间。胎儿都可能有干燥，脱皮，指甲过长，有大量的头皮，手掌脚掌明显的掌纹，缺乏脂肪沉积，皮肤粪染成黄色或绿色。胎粪吸入综合征是一种风险。

产前监测 应在41周后加以考虑;它包括以下：

无应激试验（NST）

改良生物物理评分（NST及羊水量的评估）

一个完整的生物物理评分（羊水量及胎动，健康状态，呼吸和心率的评估）

治疗 引产史及分娩史

有时剖宫产 如果有胎儿异常的证据或羊水过少，应终止妊娠。应在41-42周（尤其是宫颈成熟时）考虑引产 ，建议42周后引产。 有时需要剖腹产。