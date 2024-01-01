skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

过期妊娠

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

过期妊娠（postterm pregnancy）指妊娠 (> 41 6/7) 周。晚期妊娠定义为 41 0/7 至 41 6/7 周。应在41周考虑产前监测。41周后可考虑引产，42周后建议引产。

准确的孕龄判断是过期妊娠诊断的基础。在月经规则、周期正常的妇女，可根据末次月经的第一天推算孕龄。如果日期不确定或与月经时间不符，早孕期超声检查（直至20周）是最准确的孕龄推算方法，可接受的变异在+/7天内。在晚孕期，20～30周内变异增大至+/14天内，30周后为+/21天内。

过期妊娠增加孕妇和胎儿的风险。风险包括

过度成熟 指的胎儿在胎盘不能维持健康环境以供其生长发育的状态，通常是因为怀孕已经持续了太长时间。胎儿都可能有干燥，脱皮，指甲过长，有大量的头皮，手掌脚掌明显的掌纹，缺乏脂肪沉积，皮肤粪染成黄色或绿色。胎粪吸入综合征是一种风险。

产前监测 应在41周后加以考虑;它包括以下：

  • 无应激试验（NST）

  • 改良生物物理评分（NST及羊水量的评估）

  • 一个完整的生物物理评分（羊水量及胎动，健康状态，呼吸和心率的评估）

治疗

  • 引产史及分娩史

  • 有时剖宫产

如果有胎儿异常的证据或羊水过少，应终止妊娠。应在41-42周（尤其是宫颈成熟时）考虑引产 ，建议42周后引产。

有时需要剖腹产。

关键点

  • 准确的孕龄判断对过期妊娠诊断至关重要；在妊娠早期(20周以内)超声检查是最准确的方法。

  • 考虑在41周时进行产前监测（如无应激试验、生物物理评分）。

  • 如果有胎儿异常的证据或羊水过少，应终止妊娠。

  • 考虑在41~42周时引产； 建议在42周后使用。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。