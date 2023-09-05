毛霉菌病是由毛霉目多种真菌引起的感染性疾病，病原菌包括根霉属、根毛霉属和蛙粪霉属真菌Rhizopus, Rhizomucor, 和 Mucor。鼻脑感染最常见的症状是鼻腔和上颚的侵入性坏死病变，引起疼痛、发烧、眼眶蜂窝织炎、突出和脓性鼻分泌物。可能随后出现中枢神经系统受累的表现。肺部症状往往较重，包括排痰性咳嗽、高热以及呼吸困难。在严重免疫缺陷患者可发生播散性感染。主要依据临床诊断，所以要求医生对本病保持高度警惕，可通过组织病理学检查和培养对临床诊断进一步确认。本病的治疗方案是静脉滴注两性霉素B并用手术清除坏死组织。即使给予积极治疗，病死率仍很高。

(参见真菌感染概述。）

许多不同种类的真菌都能引起毛霉菌病。不同种会导致类似的症状。

毛霉菌病在免疫缺陷患者、血糖控制不理想的糖尿病患者（特别是酮症酸中毒患者）以及接受铁螯合剂去铁胺的患者中最常见。

毛霉病最常见的类型是

鼻脑毛霉病

但有时也可原发于皮肤、肺或胃肠道病变，并可经血流播散引起其他部位感染。

皮肤的根霉菌感染是在闭塞性敷料下发展起来的，但更常见的是，当受伤区域被含有真菌孢子的土壤污染时，创伤导致的，这可能发生在自然灾害或与战斗有关的爆炸伤害中。虽然皮肤毛霉菌病通常是机会性的，但免疫健全者创面被真菌孢子污染时，也可发生皮肤毛霉菌病。

COVID-19的症状和体征 鼻脑毛霉病通常很严重，如不早期明确诊断并给予积极治疗，患者常死亡。 鼻黏膜上可见组织坏死灶，有时腭部也可见到坏死灶。菌丝侵入血管导致血栓形成，可引起鼻中隔、腭部和眼眶或鼻窦周围的骨骼进行性组织坏死。临床表现为疼痛、发热、眼眶蜂窝织炎、眼球突出、眼肌麻痹、视力丧失、鼻腔脓性分泌物和鼻黏膜坏死。 坏死灶进行性扩大可累及大脑，进而引起筛窦栓塞的体征、癫痫发作、失语或偏瘫。 鼻脑毛霉菌病 隐藏详情 这张照片显示的是一名患有鼻脑毛霉菌病的人的眼眶组织坏死。 Image courtesy of Dr. Thomas F.Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 肺毛霉病的表现与侵袭性曲霉病相似。 肺部症状通常很严重（咳痰、高热和气促）。

毛霉菌病的诊断 从组织标本中检测到宽的带状非分隔菌丝

真菌培养 毛霉菌病的诊断要求对本病保持高度警惕，并在组织标本中检测是否存在直径大小不一的大的无分隔菌丝或直角分支模式，许多坏死碎片中不存在真菌，因此，检查必须非常彻底。 即使在组织中已清楚地见到真菌菌丝，但真菌培养仍多为阴性，其原因尚不清楚。 血液样本的微生物无细胞 DNA 新一代测序可能有助于诊断。 CT扫描和x光常常低估或忽略了严重的骨骼破坏。