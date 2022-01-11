看法 进行患者培训
黄貂鱼
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Photo courtesy of Thomas Arnold, MD.
过去北美海岸地区每年有750例被海鳐鱼螫伤的记录，但目前的发病率不清楚，尚有许多病例漏报。海鳐鱼的毒液储存于尾背上的一至数根背棘中。海鳐鱼螫伤往往出现在海岸、海湾或回水区冲浪区域，嬉水者不小心踩着埋在沙里的黄貂鱼，受刺激后其将尾部向前上方伸出，将背棘扎进受害者的脚或腿中。包裹背棘的外鞘膜破裂后毒液进入受伤者组织中。
海鳐鱼蜇伤的症状和体征
黄貂鱼蜇伤的主要症状是立即剧痛。 虽然疼痛部位局限，但疼痛程度会快速升高，一般达到其最大程度的时间为 < 90分钟。在大多数情况下，疼痛会在6至48小时后消退，但偶尔持续数天或数周。晕厥、乏力、恶心和焦虑症状常见，部分原因为末梢血管扩张。也有报道并发淋巴管炎、呕吐、腹泻、出汗、全身痉挛、腹股沟或腋窝疼痛及呼吸窘迫，甚至死亡。
伤口常呈锯齿状、出血不止并常被海鳐鱼的皮鞘碎片污染。伤口边缘常变色，并有局部组织破坏。一般来说，会出现肿胀症状。开放性伤口易受到感染。
黄貂鱼螫伤的治疗
冲洗及清创
肢体被黄貂鱼zhe伤部位应立即用盐水缓缓冲洗，清除背棘碎片，腺体组织和皮鞘。浅表伤口内的背棘应立即拔去，但不包括颈胸，腹部或肢体穿通伤。活动性出血给予压迫止血。一些专家建议用热水浸泡伤肢，但尚无证据显示其早期应用的价值。
在急诊间，应再次检查伤口有无遗留皮鞘并清创，可视情况予以局部麻醉。嵌入的棘刺处理同其他异物清除方法。躯干上的蜇伤需仔细检查是否存在脏器的穿刺伤。全身症状的治疗以支持为主。应该给予破伤风预防治疗(见表创伤后常规破伤风预防)，患肢宜抬高数日。必要时应用抗菌药物并外科缝合创口。