黄貂鱼蜇伤的主要症状是立即剧痛。 虽然疼痛部位局限，但疼痛程度会快速升高，一般达到其最大程度的时间为 < 90分钟。在大多数情况下，疼痛会在6至48小时后消退，但偶尔持续数天或数周。晕厥、乏力、恶心和焦虑症状常见，部分原因为末梢血管扩张。也有报道并发淋巴管炎、呕吐、腹泻、出汗、全身痉挛、腹股沟或腋窝疼痛及呼吸窘迫，甚至死亡。

伤口常呈锯齿状、出血不止并常被海鳐鱼的皮鞘碎片污染。伤口边缘常变色，并有局部组织破坏。一般来说，会出现肿胀症状。开放性伤口易受到感染。