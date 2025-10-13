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乳腺癌解剖学分期*

乳腺癌解剖学分期*

分期

肿瘤

区域性淋巴结/远处转移†

0

Tis

N0/M0

IA

T1‡

N0/M0

IB

T0

N1mi/M0

T1‡

N1mi/M0

IIA

T0

N1§/M0

T1‡

N1§/M0

T2

N0/M0

IIB

T2

N1/M0

T3

N0/M0

IIIA

T0

N2/M0

T1‡

N2/M0

T2

N2/M0

T3

N1/M0

T3

N2/M0

IIIB

T4

N0/M0

T4

N1/M0

T4

N2/M0

IIIC

任何T

N3/M0

IV

任何T

任何N/M1

* Adapted from: Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, Edge SB, Mittendorf EA, et al: Breast.In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds; American Joint Committee on Cancer.AJCC cancer staging manual.8th ed. New York, NY: Springer. 2017.Version 9 changes, when available, can be found on the American Joint Committee on Cancer (AJCC) site AJCC Version 9 Cancer Staging System.

†区域淋巴结（N）分类分为临床（cN）和病理（pN），两者描述略有不同。

‡ T1包括T1mi。

§在这里，N1不包括N1mi。

Tis=导管原位癌或乳头Paget病不伴肿瘤（有肿瘤的Paget病按肿瘤大小分类）；T1=肿瘤2cm；T1mi=肿瘤0.1cm；T2=肿瘤>2cm但5cm；T3=肿瘤> 5cm；T4= 任何大小的肿瘤已浸润至胸壁和/或皮肤伴有溃疡或皮肤结节或炎性乳腺癌。

NX=区域淋巴结无法评估（例如，因先前已切除）；N0=无区域淋巴结转移或仅有孤立肿瘤细胞；N1=转移至1–3个同侧可活动、低位或中位腋窝淋巴结，和/或经前哨淋巴结活检在临床阴性内乳淋巴结中检测到的转移灶（pN1）；N1mi=N1期淋巴结出现微小转移（约200个细胞＞0.2mm，但无转移灶＞2mm）；N2=有以下情况之一者：

  • 扩散至经临床检查（cN2）检测到的固定的或融合的同侧低位或中位腋窝淋巴结

  • 病理发现扩散至4-9个腋窝淋巴结（pN2）

  • 转移至内乳淋巴结，但临床检查或影像学未发现腋窝淋巴结转移

N3 =具有以下任一特点：

  • 扩散至经临床检查或影像学发现同侧内乳淋巴结及腋窝淋巴结转移

  • 转移至锁骨下淋巴结

  • 转移至锁骨上淋巴结

  • 扩散至≥10个腋窝淋巴结

  • 转移至＞3个腋窝淋巴结，且在临床阴性的内乳淋巴结中通过前哨淋巴结活检发现微转移或大转移（pN3）

M0 = 无远处转移； M1 = 存在远处转移。

Adapted from the American Joint Committee on Cancer, AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017).Springer New York, Inc.

* Adapted from: Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, Edge SB, Mittendorf EA, et al: Breast.In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds; American Joint Committee on Cancer.AJCC cancer staging manual.8th ed. New York, NY: Springer. 2017.Version 9 changes, when available, can be found on the American Joint Committee on Cancer (AJCC) site AJCC Version 9 Cancer Staging System.

†区域淋巴结（N）分类分为临床（cN）和病理（pN），两者描述略有不同。

‡ T1包括T1mi。

§在这里，N1不包括N1mi。

Tis=导管原位癌或乳头Paget病不伴肿瘤（有肿瘤的Paget病按肿瘤大小分类）；T1=肿瘤2cm；T1mi=肿瘤0.1cm；T2=肿瘤>2cm但5cm；T3=肿瘤> 5cm；T4= 任何大小的肿瘤已浸润至胸壁和/或皮肤伴有溃疡或皮肤结节或炎性乳腺癌。

NX=区域淋巴结无法评估（例如，因先前已切除）；N0=无区域淋巴结转移或仅有孤立肿瘤细胞；N1=转移至1–3个同侧可活动、低位或中位腋窝淋巴结，和/或经前哨淋巴结活检在临床阴性内乳淋巴结中检测到的转移灶（pN1）；N1mi=N1期淋巴结出现微小转移（约200个细胞＞0.2mm，但无转移灶＞2mm）；N2=有以下情况之一者：

  • 扩散至经临床检查（cN2）检测到的固定的或融合的同侧低位或中位腋窝淋巴结

  • 病理发现扩散至4-9个腋窝淋巴结（pN2）

  • 转移至内乳淋巴结，但临床检查或影像学未发现腋窝淋巴结转移

N3 =具有以下任一特点：

  • 扩散至经临床检查或影像学发现同侧内乳淋巴结及腋窝淋巴结转移

  • 转移至锁骨下淋巴结

  • 转移至锁骨上淋巴结

  • 扩散至≥10个腋窝淋巴结

  • 转移至＞3个腋窝淋巴结，且在临床阴性的内乳淋巴结中通过前哨淋巴结活检发现微转移或大转移（pN3）

M0 = 无远处转移； M1 = 存在远处转移。

Adapted from the American Joint Committee on Cancer, AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017).Springer New York, Inc.

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