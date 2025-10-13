乳腺癌解剖学分期*
分期
肿瘤
区域性淋巴结/远处转移†
0
Tis
N0/M0
IA
T1‡
N0/M0
IB
T0
N1mi/M0
T1‡
N1mi/M0
IIA
T0
N1§/M0
T1‡
N1§/M0
T2
N0/M0
IIB
T2
N1/M0
T3
N0/M0
IIIA
T0
N2/M0
T1‡
N2/M0
T2
N2/M0
T3
N1/M0
T3
N2/M0
IIIB
T4
N0/M0
T4
N1/M0
T4
N2/M0
IIIC
任何T
N3/M0
IV
任何T
任何N/M1
* Adapted from: Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, Edge SB, Mittendorf EA, et al: Breast.In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds; American Joint Committee on Cancer.AJCC cancer staging manual.8th ed. New York, NY: Springer. 2017.Version 9 changes, when available, can be found on the American Joint Committee on Cancer (AJCC) site AJCC Version 9 Cancer Staging System.
†区域淋巴结（N）分类分为临床（cN）和病理（pN），两者描述略有不同。
‡ T1包括T1mi。
§在这里，N1不包括N1mi。
Tis=导管原位癌或乳头Paget病不伴肿瘤（有肿瘤的Paget病按肿瘤大小分类）；T1=肿瘤≤2cm；T1mi=肿瘤≤0.1cm；T2=肿瘤>2cm但≤5cm；T3=肿瘤> 5cm；T4= 任何大小的肿瘤已浸润至胸壁和/或皮肤伴有溃疡或皮肤结节或炎性乳腺癌。
NX=区域淋巴结无法评估（例如，因先前已切除）；N0=无区域淋巴结转移或仅有孤立肿瘤细胞；N1=转移至1–3个同侧可活动、低位或中位腋窝淋巴结，和/或经前哨淋巴结活检在临床阴性内乳淋巴结中检测到的转移灶（pN1）；N1mi=N1期淋巴结出现微小转移（约200个细胞＞0.2mm，但无转移灶＞2mm）；N2=有以下情况之一者：
N3 =具有以下任一特点：
M0 = 无远处转移； M1 = 存在远处转移。
Adapted from the American Joint Committee on Cancer, AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017).Springer New York, Inc.