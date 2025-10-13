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成人每日肠外营养的基本需求

成人每日肠外营养的基本需求

营养素

需要量

水分（/kg体重•d）

25–40 毫升

热量*（/kg体重•d）

内科病人

25–35 千卡

外科术后病人

25–35 千卡

代谢负担加重的病人

30–45千卡

重症患者，BMI 为 30–50 千克/平方米2

11–14 千卡/千克实际体重

重症患者，BMI > 50 kg/m2

22–25 千卡/公斤理想体重

氨基酸（/kg体重•d）

内科病人

1.0–2.0 克

外科术后病人

1.5～2.0克

危重症/高代谢病人

1.2–2.0 克

连续性肾脏替代治疗

1.5～2.5克

患有 I 级或 II 级肥胖的重症患者

≥2g/kg理想体重

重症患者，伴有 III 级肥胖

≥2.5克/公斤理想体重

矿物质

乙酸盐

根据需要维持酸碱平衡

10～15毫当量

根据需要维持酸碱平衡

≤ 10 微克

0.3～0.5毫克

8～20毫当量

55微克

20–40 毫摩尔

1 - 2毫当量/千克

60–100 微克

1 - 2毫当量/千克

3～5毫克

维生素

维生素C

200毫克

生物素

60 mcg

钴胺素（维生素 B12）

5 mcg

叶酸（叶酸

600 mcg

烟酸

40 mg

泛酸

15 mg

维生素B6

6毫克

核黄素

3.6 mg

硫胺素（维生素 B1）

6毫克

维生素 A

990 微克

维生素 D

5 mcg

维生素 E

10 mg

维生素 K

150 微克

*体温每升高 1℃，能量需求量增加 12%。

数据来自 美国肠外和肠内营养学会。Appropriate Dosing for Parenteral Nutrition (ASPEN Recommendations).2019.Accessed August 26, 2024.

*体温每升高 1℃，能量需求量增加 12%。

数据来自 美国肠外和肠内营养学会。Appropriate Dosing for Parenteral Nutrition (ASPEN Recommendations).2019.Accessed August 26, 2024.

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