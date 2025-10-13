成人每日肠外营养的基本需求
营养素
需要量
水分（/kg体重•d）
25–40 毫升
热量*（/kg体重•d）
内科病人
25–35 千卡
外科术后病人
25–35 千卡
代谢负担加重的病人
30–45千卡
重症患者，BMI 为 30–50 千克/平方米2
11–14 千卡/千克实际体重
重症患者，BMI > 50 kg/m2
22–25 千卡/公斤理想体重
氨基酸（/kg体重•d）
内科病人
1.0–2.0 克
外科术后病人
1.5～2.0克
危重症/高代谢病人
1.2–2.0 克
连续性肾脏替代治疗
1.5～2.5克
患有 I 级或 II 级肥胖的重症患者
≥2g/kg理想体重
重症患者，伴有 III 级肥胖
≥2.5克/公斤理想体重
矿物质
乙酸盐
根据需要维持酸碱平衡
钙
10～15毫当量
氯
根据需要维持酸碱平衡
铬
≤ 10 微克
铜
0.3～0.5毫克
镁
8～20毫当量
锰
55微克
磷
20–40 毫摩尔
钾
1 - 2毫当量/千克
硒
60–100 微克
钠
1 - 2毫当量/千克
锌
3～5毫克
维生素
维生素C
200毫克
生物素
60 mcg
钴胺素（维生素 B12）
5 mcg
叶酸（叶酸）
600 mcg
烟酸
40 mg
泛酸
15 mg
维生素B6
6毫克
核黄素
3.6 mg
硫胺素（维生素 B1）
6毫克
维生素 A
990 微克
维生素 D
5 mcg
维生素 E
10 mg
维生素 K
150 微克
*体温每升高 1℃，能量需求量增加 12%。
数据来自 美国肠外和肠内营养学会。Appropriate Dosing for Parenteral Nutrition (ASPEN Recommendations).2019.Accessed August 26, 2024.