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Bethesda宫颈细胞学分类*

Bethesda宫颈细胞学分类*

分类

具体描述

注释

标本类型

常规（巴氏涂片[Pap]检查），液基细胞学或其他

已注明检测类型。

标本是否充足

满意，可评估

描述了任何质量指标（例如，有无宫颈管/转化区成分、部分遮盖视野的血液、炎症）。

评估不满意（拒收和未处理）

已注明原因。

评估不满意，但处理和评估

说明原因。

普通分类（可选择）

未见上皮内病变或恶性肿瘤

上皮细胞异常

其他检查结果

检查结果在下文的解释中陈述或描述

阴性（非恶性）异常的解释†

微生物

可能的发现包括如下：

  • Trichomonas vaginalis

  • 真菌形态与Candida（念珠菌）属一致

  • 阴道菌群的变化提示细菌性阴道病

  • 细菌形态与Actinomyces（放线菌）属一致

  • 细胞形态变化与单纯疱疹病毒感染一致

  • 细胞形态变化与巨细胞病毒感染一致

非肿瘤性发现（报告是选择性的）

可能的发现包括如下：

  • 非肿瘤细胞变异（鳞状化生，角化，输卵管化生，萎缩或妊娠相关改变）

  • 反应性细胞改变与炎症（淋巴细胞性宫颈炎）、放射治疗或IUD使用相关

  • 子宫切除术后的腺细胞状态

上皮细胞异常的解释

鳞状细胞

可能的发现包括如下：

  • 不能明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）

  • 非典型鳞状细胞，不能排除高度病变（ASC-H）

  • 低级别鳞状上皮内病变（LSIL），包括HPV‡感染或轻度异型增生（CIN 1）

  • 高级别鳞状上皮内病变（HSIL），包含中度（CIN 2）和重度异型增生（CIN 3/原位癌），需注明病变是否具有提示浸润的特征

  • 鳞状细胞癌

腺上皮细胞

可能的发现包括如下：

  • 非典型细胞：宫颈管细胞、子宫内膜细胞或腺细胞；NOS或在注释中说明

  • 非典型细胞：宫颈管细胞或腺细胞；倾向于肿瘤性

  • 原位腺癌：宫颈管

  • 腺癌：宫颈管、子宫内膜、子宫外或未特指（NOS）

其他异常的解释

子宫内膜细胞（在年龄>45岁的女性中）*

需说明标本是否为鳞状上皮内病变阴性。

其他恶性肿瘤

需指定类型。

* 若使用自动设备进行扫描，应予以报告，辅助检查（如HPV检测）及其结果也应报告。

†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。

‡ HPV感染的细胞改变——以往称为挖空细胞、挖空细胞非典型性或湿疣非典型性——被归入低度鳞状上皮内病变。

CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤病毒；IUD=宫内节育器；NOS=未另行说明。

Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.

* 若使用自动设备进行扫描，应予以报告，辅助检查（如HPV检测）及其结果也应报告。

†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。

‡ HPV感染的细胞改变——以往称为挖空细胞、挖空细胞非典型性或湿疣非典型性——被归入低度鳞状上皮内病变。

CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤病毒；IUD=宫内节育器；NOS=未另行说明。

Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.

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