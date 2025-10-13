Bethesda宫颈细胞学分类*
分类
具体描述
注释
标本类型
常规（巴氏涂片[Pap]检查），液基细胞学或其他
已注明检测类型。
标本是否充足
满意，可评估
描述了任何质量指标（例如，有无宫颈管/转化区成分、部分遮盖视野的血液、炎症）。
评估不满意（拒收和未处理）
已注明原因。
评估不满意，但处理和评估
说明原因。
普通分类（可选择）
未见上皮内病变或恶性肿瘤
上皮细胞异常
其他检查结果
检查结果在下文的解释中陈述或描述
阴性（非恶性）异常的解释†
微生物
可能的发现包括如下：
非肿瘤性发现（报告是选择性的）
可能的发现包括如下：
上皮细胞异常的解释
鳞状细胞
可能的发现包括如下：
腺上皮细胞
可能的发现包括如下：
其他异常的解释
子宫内膜细胞（在年龄>45岁的女性中）*
需说明标本是否为鳞状上皮内病变阴性。
其他恶性肿瘤
—
需指定类型。
* 若使用自动设备进行扫描，应予以报告，辅助检查（如HPV检测）及其结果也应报告。
†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。
‡ HPV感染的细胞改变——以往称为挖空细胞、挖空细胞非典型性或湿疣非典型性——被归入低度鳞状上皮内病变。
CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤病毒；IUD=宫内节育器；NOS=未另行说明。
Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.