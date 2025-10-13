注射的非胰岛素降糖药物的特点
通用名称
注释
胰高血糖素样肽-1（GLP-1）激动剂
轻度低血糖风险；轻度减重；
增加胰腺炎风险
在啮齿类动物中观察到甲状腺C细胞肿瘤（髓样癌）。
为尽量减少恶心和呕吐，请从最低剂量开始并根据制造商的建议滴定
可改善肝脏脂肪含量和纤维化、MASLD 和 MASH
阿必鲁肽
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度拉糖肽
可能减少心血管疾病高风险患者的主要不良心血管事件
艾塞那肽
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艾塞那肽，每周1次
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利拉鲁肽
可能减少心血管疾病高风险患者的主要不良心血管事件和心血管死亡
利西拉肽
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索马鲁肽*
索马鲁肽与糖尿病性视网膜病变的进展增加有关。
（口服司美格鲁肽）可能降低高风险心血管疾病患者的主要不良心血管事件和心血管死亡风险
胰淀素类似物
普兰林肽
与 胰岛素联用，使用不同的注射器
应调整胰岛素剂量，避免低血糖
恶心常见，但随时间推移会减轻。
可轻度减重
双肠促胰岛素激动剂（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高血糖素-样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂
Tirzepatide
促进减肥
引起胃肠道症状，包括食欲下降、腹泻、恶心、腹痛以及淀粉酶和脂肪酶升高。
为了尽量减少症状，从最低剂量开始，并根据制造商的建议进行滴定。
在啮齿类动物中观察到甲状腺C细胞肿瘤。
已有胰腺炎病例报告
* 也有口服剂型。有关信息见表。
GI=gastrointestinal（胃肠道）； MASLD=metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease（代谢功能障碍相关脂肪性肝病）； MASH=metabolic dysfunction-associated steatohepatitis（代谢功能障碍相关脂肪性肝炎）。