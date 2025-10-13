狼疮性肾炎的分类
分级
描述
组织学表现*
临床表现
肾脏预后
I
微小病变型
正常（免疫荧光和电镜检查可有免疫复合物）
无
好
II
系膜增生
仅系膜区免疫复合物和系膜细胞增生
可能有镜下血尿、蛋白尿，或两者皆有
好
III
局灶性
毛细血管内和毛细血管外细胞增生和炎症累及< 50% 的肾小球，通常呈节段分布。
常见血尿和蛋白尿
可能是高血压、肾病综合征和血清肌酐升高
可变
IV
弥散病变†
毛细血管内和毛细血管外细胞增生和炎症累及>50% 的肾小球
常见血尿和蛋白尿
常见的高血压、肾病综合征和血清肌酐升高
可变
V
膜型
肾小球基底膜增厚伴上皮下和基底膜内免疫复合物沉积
通常为肾病综合征
有时镜下血尿或高血压
血清肌酐常正常或轻度升高
定义不清
VI
晚期硬化
>90%的肾小球毛细血管发生硬化
尿液化验结果正常，并伴有肾功能衰竭或血清肌酐缓慢升高
差
* 应用光学显微镜。
†常见类型。
Data from Weening JJ, D'Agati VD, Schwartz MM, et al.The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited [published correction appears in Kidney Int. 2004 Mar;65(3):1132]. Kidney Int 2004;65(2):521-530.doi:10.1111/j.1523-1755.2004.00443.x and Bajema IM, Wilhelmus S, Alpers CE, et al.Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices. Kidney Int.2018;93(4):789-796.doi:10.1016/j.kint.2017.11.023