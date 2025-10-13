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狼疮性肾炎的分类

狼疮性肾炎的分类

分级

描述

组织学表现*

临床表现

肾脏预后

I

微小病变型

正常（免疫荧光和电镜检查可有免疫复合物）

II

系膜增生

仅系膜区免疫复合物和系膜细胞增生

可能有镜下血尿、蛋白尿，或两者皆有

III

局灶性

毛细血管内和毛细血管外细胞增生和炎症累及< 50% 的肾小球，通常呈节段分布。

常见血尿和蛋白尿

可能是高血压、肾病综合征和血清肌酐升高

可变

IV

弥散病变†

毛细血管内和毛细血管外细胞增生和炎症累及>50% 的肾小球

常见血尿和蛋白尿

常见的高血压、肾病综合征和血清肌酐升高

可变

V

膜型

肾小球基底膜增厚伴上皮下和基底膜内免疫复合物沉积

通常为肾病综合征

有时镜下血尿或高血压

血清肌酐常正常或轻度升高

定义不清

VI

晚期硬化

>90%的肾小球毛细血管发生硬化

尿液化验结果正常，并伴有肾功能衰竭或血清肌酐缓慢升高

* 应用光学显微镜。

†常见类型。

Data from Weening JJ, D'Agati VD, Schwartz MM, et al.The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited [published correction appears in Kidney Int. 2004 Mar;65(3):1132]. Kidney Int 2004;65(2):521-530.doi:10.1111/j.1523-1755.2004.00443.x and Bajema IM, Wilhelmus S, Alpers CE, et al.Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices. Kidney Int.2018;93(4):789-796.doi:10.1016/j.kint.2017.11.023

* 应用光学显微镜。

†常见类型。

Data from Weening JJ, D'Agati VD, Schwartz MM, et al.The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited [published correction appears in Kidney Int. 2004 Mar;65(3):1132]. Kidney Int 2004;65(2):521-530.doi:10.1111/j.1523-1755.2004.00443.x and Bajema IM, Wilhelmus S, Alpers CE, et al.Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices. Kidney Int.2018;93(4):789-796.doi:10.1016/j.kint.2017.11.023

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