根据 2023 年杜克-国际心血管感染病学会制定的感染性心内膜炎临床标准
主要标准
微生物学:
1.两组或两组以上培养出典型心内膜炎病原体的阳性血培养，或
针对罕见或偶尔引起心内膜炎的病原体进行三组或更多组单独的血液培养，结果呈阳性
2.通过聚合酶链反应或其他核酸技术从血液中识别出 伯氏立克次体、巴尔通体属 或 惠普尔养障体，或
针对Coxiella burnetii（伯氏考克斯体）感染的血清学证据（IgG滴度>1：800）或针对Coxiella burnetii（伯氏考克斯体）的一次阳性血培养，或
间接免疫荧光法检测针对 汉赛巴尔通体 或 五日巴尔通体 的 IgM 和 IgG 抗体（IgG滴度>1:800）
影像 （如超声心动图、CT、[18F]-FDG-PET/CT(A)）：
外科：
心脏手术期间直接检查发现感染性心内膜炎的证据。
次要标准
易感因素：
,
发烧 ≥ 38.0° C （≥ 100.4°F）
血管现象（有临床或影像证据证实）：
免疫现象：
符合主要标准但未完全满足的感染微生物学证据：
1.血培养显示符合感染性心内膜炎的生物体或
2.培养、PCR 或其他基于核酸的检测结果呈阳性，表明存在来自心脏组织、心脏假体或动脉栓塞以外的无菌身体部位的符合感染性心内膜炎的病原体；或在瓣膜或导线上通过 PCR 发现单一皮肤细菌，而没有其他临床或微生物学支持证据
影像学标准：
[18F]-FDG-PET/CT 显像显示自体瓣膜或人工瓣膜（瓣膜植入后 3 个月内）、升主动脉移植物（同时存在瓣膜受累的证据）、心内装置导线或其他假体材料存在异常代谢活动
体格检查标准：
如果无法进行超声心动图检查，则可听诊发现新的瓣膜反流。先前存在的反流恶化或改变不足以说明问题。
数据来自第521页表2。Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al: The 2023 Duke-International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis: Updating the Modified Duke Criteria [published correction appears in Clin Infect Dis 2023 Oct 13;77(8):1222]. Clin Infect Dis 77(4):518–526, 2023.doi:10.1093/cid/ciad271