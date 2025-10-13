美国胃肠病学会 (ACG) 和美国预防服务工作组 (USPSTF) 的结直肠癌筛查指南
参数
ACG推荐
美国预防服务工作组建议
年龄
45岁至49岁
有条件的筛查建议
建议进行B级筛查
50岁至75岁
强烈推荐筛查
A级推荐筛查
年龄≥75
有条件的筛查建议
建议进行C级筛查，直至85岁
检查
结肠镜
每 10 年一次（首选筛查测试）
每 10 年*
粪便免疫化学检验（FIT）
每年（一线筛查方法）
每年进行 FIT 或高灵敏度愈创木脂粪便潜血测试
乙状结肠镜
每5至10年一次（替代筛查方法）
每5年一次（或每10年一次联合每年一次的FIT）
粪便DNA检测
每3年一次（替代筛查方法）
每 1 至 3 年一次
CT结肠成像
每5年一次（替代筛查方法）
每 5 年
视频胶囊内镜
每5年一次（替代筛查方法）
无推荐
Septin 9检测
不推荐用于筛查
无推荐
* 若其他任何检查结果异常，则建议进行结肠镜检查；这些检查不能完全替代结肠镜。
Data from the ACG's 2021 clinical guidelines for colorectal cancer screening and the USPSTF's 2021 recommendation statement for screening for colorectal cancer.