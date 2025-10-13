skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

美国胃肠病学会 (ACG) 和美国预防服务工作组 (USPSTF) 的结直肠癌筛查指南

美国胃肠病学会 (ACG) 和美国预防服务工作组 (USPSTF) 的结直肠癌筛查指南

参数

ACG推荐

美国预防服务工作组建议

年龄

45岁至49岁

有条件的筛查建议

建议进行B级筛查

50岁至75岁

强烈推荐筛查

A级推荐筛查

年龄≥75

有条件的筛查建议

建议进行C级筛查，直至85岁

检查

结肠镜

每 10 年一次（首选筛查测试）

每 10 年*

粪便免疫化学检验（FIT）

每年（一线筛查方法）

每年进行 FIT 或高灵敏度愈创木脂粪便潜血测试

乙状结肠镜

每5至10年一次（替代筛查方法）

每5年一次（或每10年一次联合每年一次的FIT）

粪便DNA检测

每3年一次（替代筛查方法）

每 1 至 3 年一次

CT结肠成像

每5年一次（替代筛查方法）

每 5 年

视频胶囊内镜

每5年一次（替代筛查方法）

无推荐

Septin 9检测

不推荐用于筛查

无推荐

* 若其他任何检查结果异常，则建议进行结肠镜检查；这些检查不能完全替代结肠镜。

* 若其他任何检查结果异常，则建议进行结肠镜检查；这些检查不能完全替代结肠镜。

在这些主题中