常见的与细胞色素P-450酶相互作用的物质
酶
底物
抑制剂
诱导剂
CYP1A2
对乙酰氨基酚
咖啡因
克拉霉素
雌二醇
氟哌啶醇
利多卡因
美沙酮
奥氮平
普萘洛尔
利托那韦
他克林
茶碱
三环类抗抑郁药
维拉帕米
（R）-华法林
胺碘酮
西咪替丁
环丙沙星
红霉素
氟伏沙明
噻氯匹定
炭烤牛肉
香烟烟雾
奥美拉唑
苯巴比妥
苯妥英
利福平
CYP2C9
塞来昔布
双氯芬酸
氟西汀
格列吡嗪
格列本脲
吲哚美辛
硝苯地平
苯妥英
吡罗昔康
黄体酮
睾酮
三环类抗抑郁药
丙戊酸
伏立康唑
（S）-华法林
胺碘酮
西咪替丁
氟康唑
洛伐他汀
利托那韦
舍曲林
磺胺甲噁唑
托吡酯
甲氧苄氨嘧啶
伏立康唑
扎鲁司特
地塞米松
苯巴比妥
其他巴比妥类
苯妥英
利福平
CYP2C19
地西泮
（S）-美芬妥英
奥美拉唑
喷他脒
普萘洛尔
伏立康唑
（R）-华法林
西咪替丁
氟西汀
氟伏沙明
酮康唑
兰索拉唑
奥美拉唑
帕罗西丁
噻氯匹定
卡马西平
苯巴比妥
泼尼松
利福平
CYP2D6
beta受体阻断剂
可待因
右美沙芬
氟卡尼
氟哌啶醇
利多卡因
美西律
吗啡
奥美拉唑
吩噻嗪类
奎尼丁
利培酮
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂
他莫西芬
睾酮
曲马多
曲唑酮
三环类抗抑郁药
文拉法辛
胺碘酮
丁氨苯丙酮
塞来昔布
西咪替丁
氟西汀
氟伏沙明
甲氧氯普胺
美沙酮
帕罗西丁
奎尼丁
利托那韦
舍曲林
卡马西平
地塞米松
苯巴比妥
苯妥英
利福平
CYP2E1
对乙酰氨基酚
酒精
双硫仑
酒精
异烟肼
吸烟
CYP3A4
胺碘酮
阿瑞匹坦
吡咯类抗真菌药
苯二氮䓬类
钙通道阻滞剂
咖啡因
卡马西平
克拉霉素
环孢霉素
地拉韦定
依那普利
雌二醇
雌激素
红霉素
芬太尼
非那司提
茚地那韦
利多卡因
洛匹那韦
氯雷他定
美沙酮
奈非那韦
奥美拉唑
阿片类镇痛药
泼尼松
黄体酮
利托那韦
沙奎那韦
西地那非
西罗莫司
他汀类
他克莫司
他莫西芬
三环类抗抑郁药
（R）-华法林
胺碘酮
安泼那韦
阿扎那韦
吡咯类抗真菌药
西咪替丁
环丙沙星
克拉霉素
地拉韦定
地尔硫䓬
红霉素
氟西汀
氟伏沙明
葡萄柚汁
茚地那韦
甲硝唑
萘法唑酮
奈非那韦
硝苯地平
奥美拉唑
帕罗西丁
泊沙康唑
右丙氧芬
利托那韦
沙奎那韦
舍曲林
维拉帕米
伏立康唑
卡马西平
地塞米松
异烟肼
苯巴比妥
苯妥英
泼尼松
利福平