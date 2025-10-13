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常见的与细胞色素P-450酶相互作用的物质 

常见的与细胞色素P-450酶相互作用的物质

底物

抑制剂

诱导剂

CYP1A2

对乙酰氨基酚

咖啡因

克拉霉素

雌二醇

氟哌啶醇

利多卡因

美沙酮

奥氮平

普萘洛尔

利托那韦

他克林

茶碱

三环类抗抑郁药

维拉帕米

（R）-华法林

胺碘酮

西咪替丁

环丙沙星

红霉素

氟伏沙明

噻氯匹定

烤牛肉

香烟烟雾

奥美拉唑

苯巴比妥

苯妥英

利福平

CYP2C9

塞来昔布

双氯芬酸

氟西汀

格列吡嗪

格列本脲

吲哚美辛

硝苯地平

苯妥英

吡罗昔康

黄体酮

睾酮

三环类抗抑郁药

丙戊酸

伏立康唑

（S）-华法林

胺碘酮

西咪替丁

氟康唑

洛伐他汀

利托那韦

舍曲林

磺胺甲噁唑

托吡酯

甲氧苄氨嘧啶

伏立康唑

扎鲁司特

地塞米松

苯巴比妥

其他巴比妥类

苯妥英

利福平

CYP2C19

地西泮

（S）-美芬妥英

奥美拉唑

喷他脒

普萘洛尔

伏立康唑

（R）-华法林

西咪替丁

氟西汀

氟伏沙明

酮康唑

兰索拉唑

奥美拉唑

帕罗西丁

噻氯匹定

卡马西平

苯巴比妥

泼尼松

利福平

CYP2D6

beta受体阻断剂

可待因

右美沙芬

氟卡尼

氟哌啶醇

利多卡因

美西律

吗啡

奥美拉唑

吩噻嗪类

奎尼丁

利培酮

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

他莫西芬

睾酮

曲马多

曲唑酮

三环类抗抑郁药

文拉法辛

胺碘酮

丁氨苯丙酮

塞来昔布

西咪替丁

氟西汀

氟伏沙明

甲氧氯普胺

美沙酮

帕罗西丁

奎尼丁

利托那韦

舍曲林

卡马西平

地塞米松

苯巴比妥

苯妥英

利福平

CYP2E1

对乙酰氨基酚

酒精

双硫仑

酒精

异烟肼

吸烟

CYP3A4

胺碘酮

阿瑞匹坦

吡咯类抗真菌药

苯二氮䓬类

钙通道阻滞剂

咖啡因

卡马西平

克拉霉素

环孢霉素

地拉韦定

依那普利

雌二醇

雌激素

红霉素

芬太尼

非那司提

茚地那韦

利多卡因

洛匹那韦

氯雷他定

美沙酮

奈非那韦

奥美拉唑

阿片类镇痛药

泼尼松

黄体酮

利托那韦

沙奎那韦

西地那非

西罗莫司

他汀类

他克莫司

他莫西芬

三环类抗抑郁药

（R）-华法林

胺碘酮

安泼那韦

阿扎那韦

吡咯类抗真菌药

西咪替丁

环丙沙星

克拉霉素

地拉韦定

地尔硫䓬

红霉素

氟西汀

氟伏沙明

葡萄柚汁

茚地那韦

甲硝唑

萘法唑酮

奈非那韦

硝苯地平

奥美拉唑

帕罗西丁

泊沙康唑

右丙氧芬

利托那韦

沙奎那韦

舍曲林

维拉帕米

伏立康唑

卡马西平

地塞米松

异烟肼

苯巴比妥

苯妥英

泼尼松

利福平

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