肠内营养并发症
并发症
产生的影响
注释
与饲管相关
饲管置入
鼻、咽或食管损伤
鼻窦炎
管道（尤其是粗管道）会刺激组织，导致组织糜烂。
可以引起鼻窦孔阻塞。
管腔阻塞
管饲受阻
过稠的管饲制剂可能造成管腔的阻塞，特别在使用小口径饲管的情况下。此时使用胰腺酶或者其他市售制剂缓慢灌注可能疏通阻塞定期用水冲洗管道可以减少堵塞的风险。
鼻胃管放置误入颅腔
脑创伤、感染
在头面部严重受伤的情况下，如果患者的颅骨筛板已经断裂，很容易造成鼻胃管放置时误入颅腔。
鼻胃管或者经口放置胃饲管时误入气管
肺炎
有反应的患者会立即出现咳嗽与恶心。在那些反应迟钝的病人中，饲管误入气管后，临床症状可能不明显；
如果不及时发现，灌输的制剂将进入肺部引起肺炎。
胃造瘘管或空肠造瘘管移位
腹膜炎
管道移位后，可能被误置入腹膜腔。若管道最初是通过侵入性技术放置的，更换会更困难，且更易引发并发症。
与配方相关
患者对配方中的某个主要营养素不耐受
腹泻、消化道不适、*恶心、呕吐以及肠系膜缺血（偶发）
多达20%的患者和50%的危重患者出现不耐受现象。推注喂养更常导致不耐受。
渗透性腹泻
频繁的稀便
山梨醇常存在于经喂养管给予的液体制剂中，会加重腹泻。
营养素失衡
电解质紊乱、高血糖、容量超负荷、高渗状态
应频繁监测体重及血电解质、血糖、镁、磷水平（第一周每日监测）。
其他
管饲液反流或口咽分泌物排出困难
气道误吸入
如果患者有其中一种情况，即使管子放置正确并且床头抬高，也可能会发生吸入。
*胃肠道不适可能有其他原因，包括：长期未进食导致胃萎缩、顺应性下降；喂养容量过大导致腹胀；幽门功能障碍导致胃排空延迟。