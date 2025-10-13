凝血反应的成分
因子编号或名称
同义词
作用
血浆因子
I
纤维蛋白原
纤维蛋白单体（和聚合物）的前体
II
凝血酶原
凝血酶的前体
凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白；激活可溶性因子 V、VIII、XI 和 XIII；并与血栓调节蛋白结合以激活蛋白 C
维生素K依赖性因子
V
促凝血球蛋白原
被激活为Va因子，作为酶Xa因子在Xa因子/Va因子/磷脂复合物中的辅助因子，该复合物可将凝血酶原分解为凝血酶
也存在于血小板alpha颗粒中
Va因子可被活化蛋白C与游离蛋白S形成的复合物灭活
VII
转变加速因子
与组织因子结合，然后被激活，形成VIIa因子/组织因子复合物的酶组分，该复合物激活X因子，并可能激活IX因子。
维生素K依赖性因子
VIII
抗血友病球蛋白
被活化为VIIIa因子，在IXa/VIIIa因子/磷脂复合物（可激活X因子）中作为酶因子IXa的辅助因子
是一个大的辅助因子蛋白质（如V因子）
以内皮细胞Weibel-Palade小体中的血管性血友病因子多聚体结合形式分泌（VIII因子在循环中也与血管性血友病因子结合）。
作为 VIIIa 因子，在与游离蛋白 S 形成的复合物中，可被活化蛋白 C 灭活（如 Va 因子一样）
IX
Christmas因子
被活化为IXa因子，作为IXa因子/VIIIa因子/磷脂复合物酶，可活化X因子
维生素K依赖性因子
X
Stuart-Prower因子
被活化为Xa因子，作为Xa因子/Va因子/磷脂复合物中的酶，可将凝血酶原裂解为凝血酶
维生素K依赖性因子
XI
血浆促凝血酶原激酶前体
被激活为 XIa 因子，从而激活 因子IX
激肽释放酶原
Fletcher因子
参与相互激活反应，在该反应中，其被 XIIa 因子激活为激肽释放酶
激肽释放酶可进一步催化凝血因子 XII 向 XIIa 的活化。
作为一种生物分子复合物与高分子量激肽原在血液中循环
高分子量激肽原
Fitzgerald因子
作为与前激肽释放酶的双分子复合物循环，并促进前激肽释放酶激活为激肽释放酶
XII
Hageman因子
经表面接触、或被激肽释放酶或其他因子激活为XIIa因子后，可激活激肽释放酶原和XI因子，在体外启动内源性凝血途径
XIII
纤维蛋白稳定因子
当被凝血酶活化后，可催化相邻纤维蛋白单体之间形成肽键，从而加强和稳定血凝块
蛋白C
—
被结合于表面膜血栓调节蛋白(CD141)的凝血酶所活化；随后（在游离蛋白S和磷脂存在的情况下）通过水解作用抑制VIIIa因子和Va因子的辅因子活性
维生素K依赖性因子
蛋白S
—
蛋白S以游离形式或以与补体系统中C4b结合蛋白结合的形式循环于血浆中
游离形式可作为活化蛋白C的辅因子
维生素K依赖性因子
细胞表面因子
组织因子
组织凝血活酶
是一种存在于某些组织细胞膜上的蛋白质，这些细胞包括血管周围成纤维细胞、内皮细胞、边界上皮细胞（例如皮肤、羊膜、胃肠道和泌尿生殖道的上皮细胞）、神经系统的胶质细胞、单核细胞、巨噬细胞和一些肿瘤细胞。
它在损伤或炎症期间暴露于流动的血液中，结合因子 VIIa，并启动外源性凝血途径
促凝血磷脂
—
被激活的血小板、内皮细胞和其他组织细胞的表面存在酸性磷脂（主要是磷脂酰丝氨酸）
是活化X因子的IXa因子/VIIIa因子/磷脂复合物的一部分；也是激活凝血酶原的Xa因子/Va因子/磷脂复合物的一部分
血栓调节蛋白
CD141
是凝血酶的内皮细胞表面结合位点，当与血栓调节蛋白结合时，会活化蛋白 C