糖尿病及糖尿病前期诊断标准*
检查
正常
糖尿病前期（血糖调节异常）
糖尿病
空腹血糖(mg/dL[mmol/L])
< 100（<5.6）
100～125（5.6～6.9）
≥ 126（≥ 7.0）
口服葡萄糖耐量试验(mg/dL[mmol/L])
<140（< 7.8）
140～199（7.8～11.0）
≥ 200（≥11.1）
HbA1C (%)
< 5.7
5.7–6.4
≥ 6.5
随机血糖（mg/dL [mmol/L]）
< 200 (< 11.1)
—
> 200 (> 11.1) 在有症状的患者中
* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002
FPG=空腹血糖；HbA1C = 糖化血红蛋白；OGTT=口服葡萄糖耐量试验，2小时血糖。