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糖尿病及糖尿病前期诊断标准*

糖尿病及糖尿病前期诊断标准*

检查

正常

糖尿病前期（血糖调节异常）

糖尿病

空腹血糖(mg/dL[mmol/L])

< 100（<5.6）

100～125（5.6～6.9）

126（7.0）

口服葡萄糖耐量试验(mg/dL[mmol/L])

<140（< 7.8）

140～199（7.8～11.0）

200（11.1）

HbA1C (%)

< 5.7

5.7–6.4

≥ 6.5

随机血糖（mg/dL [mmol/L]）

< 200 (< 11.1)

> 200 (> 11.1) 在有症状的患者中

* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002

FPG=空腹血糖；HbA1C = 糖化血红蛋白；OGTT=口服葡萄糖耐量试验，2小时血糖。

* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002

FPG=空腹血糖；HbA1C = 糖化血红蛋白；OGTT=口服葡萄糖耐量试验，2小时血糖。

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