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红细胞生成减少性小细胞性贫血的鉴别诊断

红细胞生成减少性小细胞性贫血的鉴别诊断

诊断标准

铁缺乏

铁转运障碍

铁利用障碍

慢性疾病/炎症

外周血涂片

小细胞性（M）

M

M

M，可能为正常红细胞性

常为正常细胞性

嗜多色细胞

存在

点彩红细胞

存在

红细胞

红细胞分布宽度（RDW）

正常或略微↑

血清铁

血清铁

正常或↓

铁结合力

正常

正常或↓

%转铁蛋白饱和度

< 10（轻度贫血时<15%）

0

> 50

正常或降低（0-50）

血清铁蛋白

正常，30～300ng/mL (67.4–674.1 pmol/L)

< 30 ng/mL (< 67.4 pmol/L)（如果伴有炎症性贫血则< 100 ng/mL [< 224.7 pmol/L]）

通常是正常的

> 400 ng/mL (> 898.8 pmol/L)

> 100 ng/mL (> 224.7 pmol/L)

骨髓

红细胞：粒细胞比例（正常，1：3~1：5）

1:1–1:2

1:1–1:2

1:1–5:1

1:1–1:2

骨髓铁

存在

存在

环形铁粒幼细胞

存在

RBC=红细胞；=升高；=降低。

RBC=红细胞；=升高；=降低。

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