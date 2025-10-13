红细胞生成减少性小细胞性贫血的鉴别诊断
诊断标准
铁缺乏
铁转运障碍
铁利用障碍
慢性疾病/炎症
外周血涂片
小细胞性（M）
M
M
M，可能为正常红细胞性
常为正常细胞性
嗜多色细胞
无
无
存在
无
点彩红细胞
无
无
存在
无
红细胞
红细胞分布宽度（RDW）
↑
↑
↑
正常或略微↑
血清铁
血清铁
↓
↓
↑
正常或↓
铁结合力
↑
↓
正常
正常或↓
%转铁蛋白饱和度
< 10（轻度贫血时<15%）
0
> 50
正常或降低（0-50）
血清铁蛋白
正常，30～300ng/mL (67.4–674.1 pmol/L)
< 30 ng/mL (< 67.4 pmol/L)（如果伴有炎症性贫血则< 100 ng/mL [< 224.7 pmol/L]）
通常是正常的
> 400 ng/mL (> 898.8 pmol/L)
> 100 ng/mL (> 224.7 pmol/L)
骨髓
红细胞：粒细胞比例（正常，1：3~1：5）
1:1–1:2
1:1–1:2
1:1–5:1
1:1–1:2
骨髓铁
无
存在
↑
存在
环形铁粒幼细胞
无
无
存在
无
RBC=红细胞；↑=升高；↓=降低。