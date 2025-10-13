[a] 患者只有在 ANA ≥ 1:80 阳性时才符合这些标准。

[b] 标准不需要同时出现。仅应使用单个域中权重最高的标准分数。SLE 必须是每个标准最可能的解释。

[c] 每个标准的权重为 2 到 10。如果患者的评分为 10 分或更高，并且至少满足一项临床标准，则该疾病被归类为 SLE。

[d] 自身免疫性溶血的证据（如存在网织红细胞增多症、结合珠蛋白低、间接胆红素升高、乳酸脱氢酶升高） 和 阳性直接抗球蛋白（直接 Coombs）试验。

[e] 该标准可能会在体检或审查照片时注明。

[f] 关节受累定义为涉及 ≥ 2 个关节的滑膜炎，其特征是肿胀或积液 或者 ≥ 2 个关节的压痛和至少 30 分钟的晨僵。

ANA = 抗核抗体； anti-dsDNA = 抗双链 (ds) DNA； EULAR/ACR = 欧洲抗风湿病联盟/美国风湿病学会； SLE = 系统性红斑狼疮。