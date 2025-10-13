过敏性肺炎病因举例
肺炎
可疑抗原
来源
耕作
蔗尘肺
嗜热放线菌
霉变的蔗渣（甘蔗）
乳酪清洗者肺
Aspergillus clavatus
Penicillium casei
霉变的乳酪
堆肥肺
Aspergillus（曲霉菌）属
堆肥
农民肺
真菌，特别是 Aspergillus（曲霉菌）属
嗜热放线菌
植物性堆肥（霉变的谷物、干草、青贮饲料）
养蘑菇工人肺
Hypsizigus marmoreus
嗜热放线菌
蘑菇堆肥
筛土豆工人肺
Aspergillus（曲霉菌）属
嗜热放线菌
土豆旁的霉变干草
烟草种植者肺
Aspergillus（曲霉菌）属
Scopulariopsis brevicaulis
烟草植物
酿葡萄酒者肺
Botrytis cinerea
霉变的葡萄
水
热浴肺病
Cladosporium枝孢菌属
Mycobacterium avium鸟分枝杆菌复合物
天花板上和水盆旁受污染的水雾和真菌
加湿器肺
Aureobasidium短柄真菌属
Candida albicans
嗜热放线菌
湿化或空调系统中受污染的水
洗桑拿者肺
Aureobasidium（短梗霉菌）属
受污染的桑拿水
下水道工人肺
Cephalosporium头孢霉菌属
受污染的地下室（污水）
鸟
爱鸟者肺
长尾鹦鹉、鸽、鸡、火鸡和鸭蛋白
禽鸟的滴落物或羽毛
粮食
制麦芽工人肺
Aspergillus（曲霉菌）属
霉变的大麦
磨粉者肺
Sitophilus granarius谷象（小麦象鼻虫）
受象鼻虫感染的小麦粉
铣磨及建筑业
过敏性肺泡炎
Aureobasidium（短梗霉菌）属
Graphium（黏束孢菌）属
红木锯屑
茅屋顶工人肺
Saccharomonospora viridis
干草枯叶
木桨工人肺
Penicillium（青霉菌）属
橡树和枫树木浆
刨木工人肺
Rhizopus（根霉菌）属
Mucor（毛霉菌）属
受污染的木材刨屑
木工肺
Alternaria（链格孢子菌）属
Bacillus subtilis
橡树、雪松、松树、云杉、红木粉尘
工业
化学工人肺
异氰酸酯
聚氨酯泡沫，清漆，亮漆
清洁剂工人肺
Bacillus subtilis
B. subtilis清洁剂中的枯草杆菌酶
葡萄园喷药者肺
硫酸铜
使用硫酸铜
其他
棉尘肺（褐色肺）
粉尘（可能内毒素相关的）
棉花、亚麻、麻的粉尘
尘菌孢子肺
马勃菌（Lycoperdon（马勃属））的孢子
替代医学或娱乐性用途（误认马勃菌为致幻蘑菇）
Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, et al.Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults.An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline [published correction appears in Am J Respir Crit Care Med. 2021 Jan 1;203(1):150-151. doi: 10.1164/rccm.v203erratum1.] [published correction appears in Am J Respir Crit Care Med. 2022 Aug 15;206(4):518. doi: 10.1164/rccm.v206erratum4.]. Am J Respir Crit Care Med 2020;202(3):e36-e69.doi:10.1164/rccm.202005-2032ST
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