宫颈癌的FIGO分期
分期*
描述
I
肿瘤局限于宫颈（侵犯子宫体的情况不予考虑）
仅通过显微镜检查诊断的癌，最大浸润深度≤5毫米*
间质浸润深度≤ 3mm
间质浸润深度>3mm且≤5mm
测量最深浸润深度>5mm（即深于IA期），且病变局限于宫颈†
病变深度>5mm且最大径≤2cm
病灶最大径>2cm且≤4cm
病灶最大径>4cm
II
肿瘤侵犯超出子宫，但未达盆壁，也未侵犯阴道下1/3。
局限于阴道上部2/3，无子宫旁受累
病灶最大径≤4cm
病灶最大径>4cm
宫旁浸润但未达盆腔壁
III
肿瘤侵犯达盆壁，和/或侵犯阴道下1/3，和/或引起肾积水或肾功能丧失，和/或累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结。
累及阴道下1/3，但未达盆壁
肿瘤侵犯达盆壁，和/或引起肾积水或肾功能丧失（除非已知由其他原因导致）。
累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结，不论肿瘤大小和范围（需使用r和p标识）‡
只转移至盆腔淋巴结
转移至腹主动脉旁淋巴结
IV
肿瘤侵犯超出真骨盆范围，或经活检证实侵犯膀胱或直肠黏膜。
扩散到邻近盆腔器官
扩散到远处的器官
*影像学和病理学（如果可用）可用于在确定所有分期的肿瘤大小和范围时补充临床发现。病理结果可取代影像学和临床结果。浸润的深度应从肿瘤起源的上皮（表层或腺体）的基底层开始测量。
† 脉管间隙浸润（包括静脉或淋巴管）不影响分期。不再考虑病变的侧向扩展。
‡应该添加“r”（影像学）和/或“p”（病理学）符号，以指示用于划分IIIC期（例如IIICp期）的方法。使用的影像学或病理学技术类型应始终记录在案。如果不确定分期，则应指定较低的分期。
FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)
Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865