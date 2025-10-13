*影像学和病理学（如果可用）可用于在确定所有分期的肿瘤大小和范围时补充临床发现。病理结果可取代影像学和临床结果。浸润的深度应从肿瘤起源的上皮（表层或腺体）的基底层开始测量。

† 脉管间隙浸润（包括静脉或淋巴管）不影响分期。不再考虑病变的侧向扩展。

‡应该添加“r”（影像学）和/或“p”（病理学）符号，以指示用于划分IIIC期（例如IIICp期）的方法。使用的影像学或病理学技术类型应始终记录在案。如果不确定分期，则应指定较低的分期。

FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)