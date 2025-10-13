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宫颈癌的FIGO分期

宫颈癌的FIGO分期

分期*

描述

I

肿瘤局限于宫颈（侵犯子宫体的情况不予考虑）

  1. IA

仅通过显微镜检查诊断的癌，最大浸润深度≤5毫米*

  1. IA1

间质浸润深度≤ 3mm

  1. IA2

间质浸润深度>3mm且≤5mm

  1. IB†

测量最深浸润深度>5mm（即深于IA期），且病变局限于宫颈†

  1. IB1

病变深度>5mm且最大径≤2cm

  1. IB2

病灶最大径>2cm且≤4cm

  1. IB3

病灶最大径>4cm

II

肿瘤侵犯超出子宫，但未达盆壁，也未侵犯阴道下1/3。

  1. IIA

局限于阴道上部2/3，无子宫旁受累

  1. IIA1

病灶最大径≤4cm

  1. IIA2

病灶最大径>4cm

  1. IIB

宫旁浸润但未达盆腔壁

III

肿瘤侵犯达盆壁，和/或侵犯阴道下1/3，和/或引起肾积水或肾功能丧失，和/或累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结。

  1. IIIA

累及阴道下1/3，但未达盆壁

  1. IIIB

肿瘤侵犯达盆壁，和/或引起肾积水或肾功能丧失（除非已知由其他原因导致）。

  1. IIIC‡

累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结，不论肿瘤大小和范围（需使用r和p标识）‡

  1. IIIC1

只转移至盆腔淋巴结

  1. IIIC2

转移至腹主动脉旁淋巴结

IV

肿瘤侵犯超出真骨盆范围，或经活检证实侵犯膀胱或直肠黏膜。

  1. IVA

扩散到邻近盆腔器官

  1. IVB

扩散到远处的器官

*影像学和病理学（如果可用）可用于在确定所有分期的肿瘤大小和范围时补充临床发现。病理结果可取代影像学和临床结果。浸润的深度应从肿瘤起源的上皮（表层或腺体）的基底层开始测量。

† 脉管间隙浸润（包括静脉或淋巴管）不影响分期。不再考虑病变的侧向扩展。

‡应该添加“r”（影像学）和/或“p”（病理学）符号，以指示用于划分IIIC期（例如IIICp期）的方法。使用的影像学或病理学技术类型应始终记录在案。如果不确定分期，则应指定较低的分期。

FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)

Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet  155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865

*影像学和病理学（如果可用）可用于在确定所有分期的肿瘤大小和范围时补充临床发现。病理结果可取代影像学和临床结果。浸润的深度应从肿瘤起源的上皮（表层或腺体）的基底层开始测量。

† 脉管间隙浸润（包括静脉或淋巴管）不影响分期。不再考虑病变的侧向扩展。

‡应该添加“r”（影像学）和/或“p”（病理学）符号，以指示用于划分IIIC期（例如IIICp期）的方法。使用的影像学或病理学技术类型应始终记录在案。如果不确定分期，则应指定较低的分期。

FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)

Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet  155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865

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