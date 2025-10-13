* 在所有分期中，必须记录病变的分级、组织学类型和淋巴血管间隙浸润（LVSI）。

† 如果条件允许且可行，鼓励对所有子宫内膜癌患者进行分子分类检测（POLEmut、MMRd、NSMP、p53abn），以用于预后风险组分层，并作为可能影响辅助和全身治疗决策的因素。

‡ 累及子宫内膜和卵巢的低级别子宫内膜样子宫内膜癌（EEC）被认为预后良好，且仅当满足所有标准以区分疾病（局限于累及子宫内膜和卵巢的低级别子宫内膜样癌，即IA3期）与子宫内膜癌广泛扩散至卵巢（IIIA1期）时，才不建议进行辅助治疗。这些标准是：（1）仅存在浅肌层浸润（<50%）；（2）无广泛/显著的LVSI；（3）无其他转移灶；（4）卵巢肿瘤为单侧，局限于卵巢，无包膜侵犯/破裂。

# 非侵袭性组织学类型由低级别（1级和2级）子宫内膜样子宫内膜癌组成。侵袭性组织学类型包括高级别 EEC（3 级）、浆液性癌、透明细胞癌、未分化癌、混合癌、中肾样癌、胃肠道粘液性癌和癌肉瘤。

§ 淋巴血管间隙浸润（LVSI）定义为广泛/显著性的，即受累血管≥5条。

¶ 微转移灶被认为是转移性受累 (pN1 (mi))。孤立肿瘤细胞（ITC）的预后意义尚不清楚。应记录孤立肿瘤细胞，并将其视为 pN0(i+)。根据美国癌症联合委员会（AJCC）癌症分期手册第8版，大转移瘤大小> 2mm，微转移瘤大小为0.2–2mm和/或> 200个细胞，而孤立肿瘤细胞为≤ 0.2mm且≤ 200个细胞。