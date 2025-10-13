子宫体癌和癌肉瘤的FIGO分期
分期*
定义
I†
仅限于子宫体和卵巢ǂ
疾病仅限于子宫内膜或非侵袭性组织学类型#，侵入子宫肌层不到一半，无或局灶性淋巴血管间隙受累 (LVSI)§ 或预后良好的疾病
非侵袭性组织学类型仅限于子宫内膜息肉或仅限于子宫内膜
非侵袭性组织学类型，累及不到一半子宫肌层，无或局灶性淋巴血管间隙浸润。
仅限于子宫和卵巢的低级别子宫内膜样子宫内膜癌（EECs）ǂ
非侵袭性组织学类型#侵犯一半或更多子宫肌层，且无或局灶性 LVSI§
侵袭性组织学类型#仅限于息肉内或局限于子宫内膜内
II†
宫颈间质浸润，但未延伸至子宫外，或伴有明显的 LVSI，或侵袭性组织学类型伴子宫肌层浸润
IIA
非侵袭性组织学类型的宫颈间质浸润
IIB
非侵袭性组织学类型的大量 LVSI§
IIC
侵袭性组织学类型伴任何程度的子宫肌层受累
III
任何组织学亚型的肿瘤的局部和/或区域性扩散
子宫浆膜、附件或两者的浸润（直接延伸或转移）
侵犯至卵巢或输卵管（满足 IA3 期标准的情况除外）ǂ
累及子宫浆膜下层或通过子宫浆膜扩散
转移或直接扩散至阴道和/或扩散至宫旁或盆腔腹膜
转移或直接蔓延至阴道和/或宫旁
盆腔腹膜转移
转移至盆腔淋巴结和/或腹主动脉旁淋巴结¶
转移至盆腔淋巴结
微小转移
大转移
转移至肾血管水平的腹主动脉旁淋巴结，伴或不伴盆腔淋巴结转移
微小转移
大转移
IV
扩散到膀胱和/或肠粘膜和/或远处转移
肿瘤侵犯膀胱和/或肠黏膜
盆腔以外的腹膜转移
远处转移，包括转移至肾血管水平以上的任何腹外或腹内淋巴结、肺、肝、脑或骨
子宫内膜癌分期与分子分类（示例）
早期子宫内膜癌患者的分子学发现（手术分期后的 I 期和 II 期）
POLEmut 子宫内膜癌，局限于子宫体或伴有宫颈受累，无论LVSI程度或组织学类型如何
p53abn 子宫内膜癌局限于子宫体，伴任何程度的子宫肌层浸润，伴或不伴宫颈浸润，且无论 LVSI 程度或组织学类型如何
* 在所有分期中，必须记录病变的分级、组织学类型和淋巴血管间隙浸润（LVSI）。
† 如果条件允许且可行，鼓励对所有子宫内膜癌患者进行分子分类检测（POLEmut、MMRd、NSMP、p53abn），以用于预后风险组分层，并作为可能影响辅助和全身治疗决策的因素。
‡ 累及子宫内膜和卵巢的低级别子宫内膜样子宫内膜癌（EEC）被认为预后良好，且仅当满足所有标准以区分疾病（局限于累及子宫内膜和卵巢的低级别子宫内膜样癌，即IA3期）与子宫内膜癌广泛扩散至卵巢（IIIA1期）时，才不建议进行辅助治疗。这些标准是：（1）仅存在浅肌层浸润（<50%）；（2）无广泛/显著的LVSI；（3）无其他转移灶；（4）卵巢肿瘤为单侧，局限于卵巢，无包膜侵犯/破裂。
# 非侵袭性组织学类型由低级别（1级和2级）子宫内膜样子宫内膜癌组成。侵袭性组织学类型包括高级别 EEC（3 级）、浆液性癌、透明细胞癌、未分化癌、混合癌、中肾样癌、胃肠道粘液性癌和癌肉瘤。
§ 淋巴血管间隙浸润（LVSI）定义为广泛/显著性的，即受累血管≥5条。
¶ 微转移灶被认为是转移性受累 (pN1 (mi))。孤立肿瘤细胞（ITC）的预后意义尚不清楚。应记录孤立肿瘤细胞，并将其视为 pN0(i+)。根据美国癌症联合委员会（AJCC）癌症分期手册第8版，大转移瘤大小> 2mm，微转移瘤大小为0.2–2mm和/或> 200个细胞，而孤立肿瘤细胞为≤ 0.2mm且≤ 200个细胞。
Berek JS, Matias-Guiu X, Creutzberg C, et al: FIGO staging of endometrial cancer: 2023.Int J Gynaecol Obstet 2023;162(2):383-394.doi:10.1002/ijgo.14923