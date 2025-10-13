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卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的FIGO手术分期

卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的FIGO手术分期

分期

描述

I

肿瘤局限于卵巢或输卵管

  1. IA

局限于单侧卵巢（包膜完整）或输卵管的肿瘤；卵巢或输卵管表面无肿瘤；腹水或腹腔冲洗液中无恶性细胞

  1. IB

局限于单侧或双侧卵巢（包膜完整）或输卵管的肿瘤；卵巢或输卵管表面无肿瘤；腹水或腹腔冲洗液中无恶性细胞

  1. IC

肿瘤局限于单侧或双侧卵巢或输卵管，加上以下任何一项：

  1. IC1

  • 手术中肿瘤破裂

  1. IC2

  • 手术前包膜已破裂或卵巢或输卵管表面有肿瘤

  1. IC3

  • 腹水或腹腔冲洗液中有恶性细胞

II

涉及单侧或双侧卵巢或输卵管的肿瘤，伴有盆腔侵犯（骨盆边缘以下）或腹膜癌

  1. IIA

肿瘤蔓延和/或种植到子宫、输卵管和/或卵巢

  1. IIB

肿瘤蔓延和/或种植到其他盆腔腹膜组织

III

肿瘤累及单侧或双侧卵巢或输卵管或腹膜癌，经显微镜证实了盆腔外腹膜转移和/或腹膜后淋巴结转移

  1. IIIA1

仅有腹膜后淋巴结阳性（组织学证实）

  1. IIIA1(i)

淋巴结转移最大直径≤ 10mm

  1. IIIA1(ii)

淋巴结转移最大直径>10mm

  1. IIIA2

显微镜下盆腔外（超出骨盆边缘）腹膜受累，伴或不伴腹膜后淋巴结阳性

  1. IIIB

超出盆腔范围的肉眼可见腹膜转移灶，最大径2厘米，伴或不伴腹膜后淋巴结阳性

IIIC

超出盆腔范围的肉眼可见腹膜转移灶，最大径>2厘米，伴或不伴腹膜后淋巴结转移（包括肿瘤蔓延至肝脾被膜但未侵犯器官实质）

IV

远处转移，不包括腹膜转移

  1. IVA

胸腔积液细胞学阳性

  1. IVB

实质性转移和/或腹腔外器官转移（包括腹股沟淋巴结和腹腔外淋巴结）

Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021.doi: 10.1002/ijgo.13878

Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021.doi: 10.1002/ijgo.13878

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