a实际所需摄入量会因身高与体重而异，最准确的测定方式是：监测体重随膳食摄入变化的情况。该表中的数据是针对31-59岁男性的，计算标准是身高5英尺10英寸（178厘米），体重150磅（68公斤）。女性的摄入量数据基于身高 5 英尺 6 英寸（168 厘米）、体重 130 磅（59 千克）的标准。

b每天30分钟-60分钟的中等程度或较剧烈的活动，例如快走、慢跑、骑自行车、有氧运动操以及园艺工作。

c至少一半应该是全谷物。通常，谷物类的 1 盎司当量相当于：1 片面包、1 杯即食麦片，或 0.5 杯熟米饭、熟意面、熟麦片。

d人们应多样化食用蔬菜，包括豆类、深绿色蔬菜（如西兰花、绿叶菜、生菜、菠菜）、橙色蔬菜（如胡萝卜、红薯、冬南瓜）、淀粉类蔬菜（如玉米、土豆），以及其他蔬菜（如芦笋、花椰菜、蘑菇、番茄）。一般来说，1杯蔬菜类食物 = 1杯生或熟蔬菜或蔬菜汁或2杯生绿叶蔬菜。

e通常，1 杯水果组 = 1 杯水果或 0.5 杯干果。果汁不算在内。

f乳制品类的 1 杯当量相当于：1 杯（8 盎司）牛奶、酸奶或豆奶（豆制饮品），1.5 盎司天然奶酪，或 2 盎司加工奶酪。使用 1% 或脱脂牛奶、低脂干酪 (1%) 或低脂酸奶。

g蛋白质食品类包括肉类、家禽、海鲜、豆类、豌豆、鸡蛋、加工豆制品、坚果和籽类。一般来说，蛋白质食品类中的1盎司当量 = 1盎司的肉类、家禽或鱼类；0.25杯煮熟的豆类；1个鸡蛋；1汤匙花生酱；或0.5盎司的坚果或种子。肉类和家禽的选择应该是瘦肉或低脂。大多数专家建议限制红肉和加工肉类的摄入。

h 选择在室温下呈液态的植物油。

i这些数值是一般估计值；每日卡路里摄入量因人而异。