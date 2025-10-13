组织细胞病
分类
常见疾病*
树突状细胞–相关的
朗格汉斯细胞组织细胞增多症 (LCH)†
幼年性黄色肉芽肿 (JXG)
Erdheim-Chester病（ECD）
巨噬细胞–相关的
Rosai-Dorfman病 (RDD)‡
* 其他罕见疾病存在于每个类别中。
† 包括以前称为嗜酸性肉芽肿、Letterer-Siwe病和Hand-Schüller-Christian病的疾病
‡ 也称为伴有巨大淋巴结肿大的窦组织细胞增生症或 Rosai-Dorfman-Destombes 病
另见Emile JF, Abla O, Fraitag S等人：组织细胞增生症及巨噬细胞-树突状细胞谱系肿瘤的修订分类。Blood 127(22):2672–2681, 2016.doi: 10.1182/blood-2016-01-690636 and Höck, M., Zelger, B., Schweigmann, G. et al: The various clinical spectra of juvenile xanthogranuloma: Imaging for two case reports and review of the literature. BMC Pediatr 19, 128, 2019.doi: 10.1186/s12887-019-1490-y