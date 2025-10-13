[a] 环磷酰胺与皮质类固醇（例如，甲泼尼龙 1 g 每天静脉注射 3 天，随后每天口服 40 至 60 毫克泼尼松）和美司钠联合给药。美司钠的剂量与环磷酰胺相同。美司钠与丙烯醛结合，丙烯醛是刺激膀胱的环磷酰胺代谢物。