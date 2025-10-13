系统性红斑狼疮静脉注射环磷酰胺方案
疾病并发症
方案[a]
狼疮性肾炎[b]
狼疮性肾炎的诱导治疗：第0、2、4、6、8和10周各给予500毫克[c]
器官或危及生命的疾病
0.75 至 1 g/m2体表面积/月，持续6个月[d,e]
[a] 环磷酰胺与皮质类固醇（例如，甲泼尼龙 1 g 每天静脉注射 3 天，随后每天口服 40 至 60 毫克泼尼松）和美司钠联合给药。美司钠的剂量与环磷酰胺相同。美司钠与丙烯醛结合，丙烯醛是刺激膀胱的环磷酰胺代谢物。
[b]见表狼疮性肾炎的分类
[c] 欧洲狼疮方案。
[d] 在此期间之后不应使用环磷酰胺。
[e] 美国国立卫生研究院方案。
BSA = 体表面积。
Adapted from Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A, et al: 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus.Ann Rheum Dis 78(6):736–745, 2019.doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215089