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酮代谢紊乱

酮代谢紊乱

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合成酶-2缺乏症(605911*)

3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合成酶

生化特征： 如下

临床表现： 偶发性非酮症性低血糖、脑病、肝肿大

治疗：避免空腹

3-羟基-3-甲基戊二酰基-辅酶A裂解酶缺乏症(246450*)

3-羟基-3-甲基戊二酰-辅酶A裂解酶

生化概况： 低血糖、无酮尿的代谢性酸中毒

临床表现： 烦躁、嗜睡、呕吐

治疗： 避免禁食，限制亮氨酸

琥珀酰辅酶A 3-含氧酸辅酶A转移酶缺乏症 (245050*)

琥珀酰辅酶A 3-含氧酸辅酶A转移酶

生化概况： 酮尿症

临床特征： 严重发作性酮症酸中毒、呕吐、换气过度

治疗： 急性发作期葡萄糖，加上明智地使用碳酸氢钠，高碳水化合物饮食，同时限制某些蛋白质和脂肪

线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症(203750*)

线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶

生化概况： 严重代谢性酸中毒、低血糖、酮尿

临床表现： 嗜睡、呕吐

治疗：避免空腹

细胞质乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症 (614055*)

细胞质乙酰乙酰辅酶A硫解酶

生化概况： 酮尿症

临床特征：智力障碍、肌张力减退

治疗： 未建立

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

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