酮代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合成酶-2缺乏症(605911*)
3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合成酶
生化特征： 如下
临床表现： 偶发性非酮症性低血糖、脑病、肝肿大
治疗：避免空腹
3-羟基-3-甲基戊二酰基-辅酶A裂解酶缺乏症(246450*)
3-羟基-3-甲基戊二酰-辅酶A裂解酶
生化概况： 低血糖、无酮尿的代谢性酸中毒
临床表现： 烦躁、嗜睡、呕吐
治疗： 避免禁食，限制亮氨酸
琥珀酰辅酶A 3-含氧酸辅酶A转移酶缺乏症 (245050*)
琥珀酰辅酶A 3-含氧酸辅酶A转移酶
生化概况： 酮尿症
临床特征： 严重发作性酮症酸中毒、呕吐、换气过度
治疗： 急性发作期葡萄糖，加上明智地使用碳酸氢钠，高碳水化合物饮食，同时限制某些蛋白质和脂肪
线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症(203750*)
线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶
生化概况： 严重代谢性酸中毒、低血糖、酮尿
临床表现： 嗜睡、呕吐
治疗：避免空腹
细胞质乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症 (614055*)
细胞质乙酰乙酰辅酶A硫解酶
生化概况： 酮尿症
临床特征：智力障碍、肌张力减退
治疗： 未建立
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。