引起高钙血症的一些疾病的实验室及临床表现
病因
表现
原发性甲状旁腺功能亢进
血清钙升高，但 < 12 毫克/分升 (< 3 毫摩尔/升)
离子钙>5.2mg/dL (> 1.7 mmol/L)
血PO4降低（尤其是合并尿PO4排泄增多）
碱性磷酸酶常升高
PTH明显升高
尿钙排泄正常或增加
继发性甲状旁腺功能亢进
血钙低，正常或升高，但 < 12mg/dL (< 3mmol/L)
离子钙>5.2mg/dL (> 1.3 mmol/L)
血PO4升高（尤其是合并尿PO4排泄增多）
碱性磷酸酶常升高
PTH明显升高
尿钙排泄正常或增加
慢性肾脏病(通常)
恶性肿瘤体液性高钙血症
血清钙 > 12 毫克/分升 (> 3 毫摩尔/升)
PTH降低
血PO4正常或降低
PTH相关肽升高
可能代谢性碱中毒、低氯血症和低白蛋白血症
家族性低尿钙性高钙血症
24小时尿钙偏低（或钙排泄分数<1%）
常有高镁血症
PTH正常或升高
终身的无症状性高钙血症
患者及家庭成员表现为高血钙不伴高尿钙
乳-碱综合征
无高尿钙
代谢性碱中毒
偶有氮质血症
PTH常降低
停止摄入钙与碱后，血钙恢复正常
患者往往服用大量含钙的抗酸剂
Ca=calcium（钙）；PO4 =phosphate（磷酸盐）；PTH =parathyroid hormone（甲状旁腺激素）。