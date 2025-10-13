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引起高钙血症的一些疾病的实验室及临床表现

引起高钙血症的一些疾病的实验室及临床表现

病因

表现

原发性甲状旁腺功能亢进

血清钙升高，但 < 12 毫克/分升 (< 3 毫摩尔/升)

离子钙>5.2mg/dL (> 1.7 mmol/L)

血PO4降低（尤其是合并尿PO4排泄增多）

碱性磷酸酶常升高

PTH明显升高

尿钙排泄正常或增加

继发性甲状旁腺功能亢进

血钙低，正常或升高，但 < 12mg/dL (< 3mmol/L)

离子钙>5.2mg/dL (> 1.3 mmol/L)

血PO4升高（尤其是合并尿PO4排泄增多）

碱性磷酸酶常升高

PTH明显升高

尿钙排泄正常或增加

慢性肾脏病(通常)

恶性肿瘤体液性高钙血症

血清钙 > 12 毫克/分升 (> 3 毫摩尔/升)

PTH降低

血PO4正常或降低

PTH相关肽升高

可能代谢性碱中毒、低氯血症和低白蛋白血症

家族性低尿钙性高钙血症

24小时尿钙偏低（或钙排泄分数<1%）

常有高镁血症

PTH正常或升高

终身的无症状性高钙血症

患者及家庭成员表现为高血钙不伴高尿钙

乳-碱综合征

无高尿钙

代谢性碱中毒

偶有氮质血症

PTH常降低

停止摄入钙与碱后，血钙恢复正常

患者往往服用大量含钙的抗酸剂

Ca=calcium（钙）；PO4 =phosphate（磷酸盐）；PTH =parathyroid hormone（甲状旁腺激素）。

Ca=calcium（钙）；PO4 =phosphate（磷酸盐）；PTH =parathyroid hormone（甲状旁腺激素）。

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