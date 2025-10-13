*急性风湿热的诊断需要2个主要或1个主要和2个次要表现以及A组 streptococcal（链球菌）感染的证据（升高或上升的抗链球菌抗体滴度[例如抗链球菌溶血素O，抗DNase B]，喉部培养阳性，或在具有链球菌性咽炎临床表现的儿童中快速抗原测试阳性）。