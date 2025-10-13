急性风湿热（ARF）的首次发作的改良Jones标准*
表现
特异性表现
重型
心脏炎†
舞蹈症
环形红斑
多发性关节炎
皮下结节
轻微
关节痛‡
升高的血沉（> 60 mm/h）或C反应蛋白（> 30 mg/L[> 285.7 nmol/L])
发热（≥38.5℃）
PR间期延长（心电图上）§
*急性风湿热的诊断需要2个主要或1个主要和2个次要表现以及A组 streptococcal（链球菌）感染的证据（升高或上升的抗链球菌抗体滴度[例如抗链球菌溶血素O，抗DNase B]，喉部培养阳性，或在具有链球菌性咽炎临床表现的儿童中快速抗原测试阳性）。
†心脏炎可以是临床和/或亚临床的。亚临床心脏炎由严格的超声心动图标准定义。
‡如果多发性关节炎是患者的主要标准，则多关节炎不用于诊断。
§PR间期根据年龄进行调整，如果心脏炎是患者的主要标准，则不用于诊断。
数据来自 Gewitz MH、Baltimore RS、Tani LY 等人：多普勒超声心动图时代急性风湿热诊断琼斯标准的修订： 美国心脏协会的科学声明。Circulation 131:1806–1818, 2015.doi: 10.1161/CIR.0000000000000205