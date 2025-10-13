肌炎特异性和相关自身抗体
自身抗体
临床特点
抗合成酶综合征*
抗Jo-1抗体
肌炎†
间质性肺病
抗PL-7抗体
间质性肺病†
肌炎
抗PL-12抗体
间质性肺病†
肌炎
抗-EJ
间质性肺病
肌炎
抗-OJ
间质性肺病
肌炎
抗KS
间质性肺病†
肌炎
抗Zo抗体
间质性肺病
肌炎
抗Ha抗体
间质性肺病
肌炎
皮肌炎
抗Mi-2
严重皮肤病变
对治疗反应好
抗MDA5抗体
心肺综合征、严重间质性肺病
无肌病性皮肌炎、手掌丘疹、皮肤溃疡
抗TIF1g
癌症风险升高
抗NXP-2
皮下钙质沉积
癌症风险升高
免疫介导的坏死性肌病
抗SRP抗体
重症，难以治疗
抗-HMGCR
免疫介导的他汀相关肌病（罕见情况下可无他汀类药物暴露史；停用他汀治疗后症状可能持续存在）
包涵体肌炎
胞质5'-核苷酸酶1A
包涵体肌炎
重叠综合征
抗PM-Scl
肌炎
系统性硬化症
间质性肺病
技工手、钙质沉着症、雷诺现象
抗Ku抗体
肌炎
系统性硬化症（特别是局限性皮肤系统性硬化症）
间质性肺病
关节炎、食管受累、雷诺现象
抗U3-RNP抗体
肌炎
系统性硬化症（特别是弥漫性皮肤系统性硬化症）
*所有这些自身抗体可见于具有抗合成酶综合征完整或部分形式的患者中。抗合成酶综合征的特征包括发热、非糜烂性关节炎、肺间质性疾病、手指桡侧角化过度（技工的手）和雷诺现象。皮肌炎的皮疹可能有也可能没有。具有抗合成酶综合征抗体和肌肉疾病的患者，其表现可能符合皮肌炎或多发性肌炎。
† 这个特征比较突出。
Data from Mammen A: Autoimmune muscle disease.Handb Clin Neurol.2016;133:467–484.doi:10.1016/B978-0-444-63432-0.00025-6 and from Fredi M, Cavazzana I, Franceschini F.The clinico-serological spectrum of overlap myositis. Curr Opin Rheumatol.2018;30(6):637-643.doi:10.1097/BOR.0000000000000536.