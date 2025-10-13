*所有这些自身抗体可见于具有抗合成酶综合征完整或部分形式的患者中。抗合成酶综合征的特征包括发热、非糜烂性关节炎、肺间质性疾病、手指桡侧角化过度（技工的手）和雷诺现象。皮肌炎的皮疹可能有也可能没有。具有抗合成酶综合征抗体和肌肉疾病的患者，其表现可能符合皮肌炎或多发性肌炎。