护理之家一览表
因素
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统计学
认证养老院数量
约15,300（2020年数据）*
床位数
2020*年约为160万
居民数目
2020*年约为130万
居民（患者）
联邦医疗保险覆盖的需要
必须需要每日专业的护理照护或每日复健治疗
必须在最少住院3天后的30天内入住护理之家或复健服务中心 （在某些情况下可以免除 3 天的住院治疗，包括某些 Medicare Advantage 计划）
安置护理之家的危险因素
高龄
独居
无法照顾自己
不活动
精神状态受损（如痴呆）
失禁
缺乏社会或非正规社会支援
贫穷
女性
居民潜在获益
结构性增加
社会化机会
营养鼓励
运动与活动
获得护理保健
有助药物治疗的依从性
居民的潜在问题
不能离开机构
很少的来访者
因为居民生病或年事已高，投诉可能不被相信或认真对待
虐待，可能是隐性的（例如，不当使用药物和身体约束来控制破坏性行为）或显性的（例如，掐、扇耳光、猛拉）
功能能力的下降‡
营养不良和体重下降‡
压力性损伤†
失禁‡
便秘‡
感染‡
抑郁‡
多重用药‡
设施
医疗保险报销要求
一名注册护士在现场工作8小时/天，每周7天
注册护士或持牌职业护士/执业护士，每周7天、每天 24小时
经过认证的护理助理足以每周7天、每天24小时为居民提供护理
如果该机构拥有>120张床位，则应配备一名全职社工
一名医学指导和有执照的护理之家管理人
一名有资质的康乐治疗师提供康乐活动
一名复健治疗师
一名营养师
医生、药剂师、牙医及牧师服务应根据需要提供，但无需常驻现场
注：2024年，美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）发布了长期护理机构最低人员配备标准和医疗补助机构支付透明度报告最终规则，旨在为美国疗养院实施最低人员配置要求。这些要求的实施时间表从最终规则发布日期（2024年5月10日）开始计算，所有非农村设施将在3年内分阶段实施。
可能的额外服务
医学专科服务（如眼科、耳鼻喉科、神经科、精神科、心理科），可能需要将患者转入其他机构
静脉治疗
通过喂养管进行肠内营养
长期 氧疗或呼吸机支持
特别监护病房（如，Alzheimer病或癌症患者）§
定期的团体康乐活动
患者闲余时间活动的选择，特别是那些认知功能障碍或卧床的病人
个人服务（如美容美发、化妆），常需要患者个人支付资金
* Centers for Disease Control and Prevention (CDC): FastStats: Nursing Home Care.Accessed May 2024.
† LongTermCare.gov: Costs of Care.Accessed June 2024.
‡这些问题，在护理之家居民中通常进展或加重，有时可以通过细心照护预防。
§特别监护病房必须有特别的流程和入院标准，特别为此病房训练工作人员，满足规章和报销需要，有一个明确的区域或独立的空间。