skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

不同剂型人胰岛素的起效时间、作用峰值及持续时间*

不同剂型人胰岛素的起效时间、作用峰值及持续时间*

胰岛素制剂

起效时间

峰值

作用持续时间

速效胰岛素

赖脯胰岛素、门冬胰岛素、谷赖胰岛素†

5–15 分钟

45～75min

3-5 小时

吸入式普通胰岛素

< 15 分钟

50分钟

2-3 小时

短效胰岛素

正规胰岛素†

30～60min

2-4 小时

6–8 小时

中效胰岛素

低精蛋白锌胰岛素（NPH）‡

约2小时

4-12 小时

18～26h

U-500普通胰岛素

30 min

4-8 小时

13-24小时

长效胰岛素

甘精胰岛素

3-4小时

无峰值

24h

U-300甘精胰岛素

6小时

无峰值

24h

地特胰岛素

1-2小时

无峰值

14～24h

德谷胰岛素（Degludec）

1-2小时

无峰值

> 40 小时

依柯胰岛素(每周一次)§

6小时

2～4天

≥7天

预混胰岛素

70% 低精蛋白锌胰岛素（NPH）/30%常规胰岛素

30～60min

双重（NPH & 常规）

10～16h

50% 胰岛素 (NPH)/50% 常规

0.5–1 h

2–12 小时

10～16h

50% 赖脯鱼精蛋白/50% 赖脯

30～60min

双重（赖脯胰岛素鱼精蛋白和赖脯胰岛素）

10～16h

75%赖脯鱼精蛋白胰岛素/25%赖脯胰岛素

5–15 分钟

双重（赖脯胰岛素鱼精蛋白和赖脯胰岛素）

10～16h

70% 门冬鱼精蛋白胰岛素/30% 门冬胰岛素

5-15分钟

双重（天冬胰岛素精蛋白和天冬胰岛素）

10～16h

70％德谷胰岛素/30%门冬胰岛素

15分钟

双相制剂（德谷胰岛素&门冬胰岛素）

> 40 小时

*为采用皮下给药途径时的大致时间，可因注射技术及某些影响吸收的因素而变化。

†赖脯胰岛素和门冬胰岛素也可与中效胰岛素以预混形式提供。

‡ 低精蛋白锌胰岛素也以预混形式存在（低精蛋白锌胰岛素/常规胰岛素）。

§在美国不可用。

*为采用皮下给药途径时的大致时间，可因注射技术及某些影响吸收的因素而变化。

†赖脯胰岛素和门冬胰岛素也可与中效胰岛素以预混形式提供。

‡ 低精蛋白锌胰岛素也以预混形式存在（低精蛋白锌胰岛素/常规胰岛素）。

§在美国不可用。

在这些主题中