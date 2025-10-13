不同剂型人胰岛素的起效时间、作用峰值及持续时间*
胰岛素制剂
起效时间
峰值
作用持续时间
速效胰岛素
赖脯胰岛素、门冬胰岛素、谷赖胰岛素†
5–15 分钟
45～75min
3-5 小时
吸入式普通胰岛素
< 15 分钟
50分钟
2-3 小时
短效胰岛素
正规胰岛素†
30～60min
2-4 小时
6–8 小时
中效胰岛素
低精蛋白锌胰岛素（NPH）‡
约2小时
4-12 小时
18～26h
U-500普通胰岛素
30 min
4-8 小时
13-24小时
长效胰岛素
甘精胰岛素
3-4小时
无峰值
24h
U-300甘精胰岛素
6小时
无峰值
24h
地特胰岛素
1-2小时
无峰值
14～24h
德谷胰岛素（Degludec）
1-2小时
无峰值
> 40 小时
依柯胰岛素(每周一次)§
6小时
2～4天
≥7天
预混胰岛素
70% 低精蛋白锌胰岛素（NPH）/30%常规胰岛素
30～60min
双重（NPH & 常规）
10～16h
50% 胰岛素 (NPH)/50% 常规
0.5–1 h
2–12 小时
10～16h
50% 赖脯鱼精蛋白/50% 赖脯
30～60min
双重（赖脯胰岛素鱼精蛋白和赖脯胰岛素）
10～16h
75%赖脯鱼精蛋白胰岛素/25%赖脯胰岛素
5–15 分钟
双重（赖脯胰岛素鱼精蛋白和赖脯胰岛素）
10～16h
70% 门冬鱼精蛋白胰岛素/30% 门冬胰岛素
5-15分钟
双重（天冬胰岛素精蛋白和天冬胰岛素）
10～16h
70％德谷胰岛素/30%门冬胰岛素
15分钟
双相制剂（德谷胰岛素&门冬胰岛素）
> 40 小时
*为采用皮下给药途径时的大致时间，可因注射技术及某些影响吸收的因素而变化。
†赖脯胰岛素和门冬胰岛素也可与中效胰岛素以预混形式提供。
‡ 低精蛋白锌胰岛素也以预混形式存在（低精蛋白锌胰岛素/常规胰岛素）。
§在美国不可用。