各类型乳腺癌的治疗
类型
可能的治疗方法
乳腺导管内原位癌
乳房切除术
部分患者可行保乳手术（病灶局限于一个象限的患者）加或不加放疗*
某些患者的内分泌治疗
典型的小叶原位癌
在某些情况下进行手术切除以排除癌症
结果阴性，可行常规体检和乳房摄片随访观察
他莫昔芬或（对于某些绝经后妇女）雷洛昔芬或芳香化酶抑制剂可减少浸润癌风险
双侧乳房预防性切除（很少采用）
小叶原位癌，多形性
手术切除至切缘阴性
对于一些病人可用他莫昔芬或雷洛昔芬预防治疗
Ⅰ和Ⅱ期（早期）癌
术前化疗以优化保乳手术的机会（T2 或更高级别乳腺癌患者）
保乳手术，随后进行放疗
乳房切除术，伴或不伴乳房重建术
基于肿瘤测试结果（如激素受体和HER2蛋白分析）的全身治疗（如术后化疗、内分泌治疗、抗HER2药物或联合治疗），但在某些患有激素受体阳性肿瘤且 Oncotype Dx 评分低至中等的绝经后女性中可能除外
Ⅲ（局部晚期）癌，包括炎性乳腺癌
术前全身治疗，常为化疗
术前治疗后如果肿瘤能切除则行保乳手术或乳房切除
炎性乳腺癌行乳房切除术
术后常采用放疗
术后化疗、内分泌治疗或两者兼有
Ⅳ期（转移）癌
如果癌症是症状性和多灶性的，应用内分泌治疗、卵巢消融治疗或化疗
如果HER2过表达，则用抗HER2药物（曲妥珠单抗，有时用帕妥珠单抗）
对于脑转移、局部皮肤复发，或孤立的有症状的骨转移，采用放疗
对于骨转移，静脉给予双膦酸盐以减少骨丢失和骨痛
乳头Paget病
通常情况下，基于潜在乳腺癌的类型，如有
偶尔，仅行局部切除
局部复发乳腺癌
乳房切除术或手术切除术（如果已经进行过乳房切除术），有时在此之前先进行化疗或内分泌治疗
有些患者采用放射治疗
化疗或内分泌治疗
乳腺分叶状肿瘤
广泛切除
有时进行放射治疗（如果是边缘性或恶性）
如果肿块较大，则进行乳房切除术
*可单独采用广泛切除或保乳手术，特别是当病灶<2.5cm且组织学特征良好时；如果大小和组织学特征不太理想，则加用放疗。
DCIS=导管内原位癌；HER2 =人表皮生长因子受体2；LCIS=小叶原位癌