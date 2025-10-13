对于患心内膜炎风险较高的患者，需要进行抗生素预防心内膜炎的手术
类型
举例
口腔-牙科*
拔牙
牙科种植体植入和脱位牙再植
牙周处理，包括手术、刮治、根面处理和探查
当预期有出血时，对牙齿或种植体进行预防性清洁
根管治疗器械或手术范围超出根尖孔
呼吸道
需要切取黏膜的支气管镜检查
在有已知感染的部位进行操作
扁桃体切除术或腺样增殖体切除术
胃肠道
无，除非在有已知感染部位进行操作
泌尿生殖道
无，除非在有已知感染部位进行操作（如，在有已知肠球菌感染的泌尿道感染时进行膀胱镜检查）
肌肉骨骼
无，除非在有已知感染部位进行操作
皮肤
无，除非在有已知感染部位进行操作
*例如，通过未感染的黏膜进行麻醉注射和放置正畸托槽，这些口腔牙科手术不需要预防。
Data from Wilson W, Taubert KS, Gewitz M, et al: Prevention of infective endocarditis.Circulation 116 (15):1736–1754, 2007 and Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al: ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines.Circulation 118(23):e714, 2008.