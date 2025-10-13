美国国家科学院医学研究所食品与营养委员会制定的《部分宏量营养素推荐膳食参考摄入量》*
分类
年龄或时段（岁）
蛋白质（g/kg）
能量(千卡/公斤)
钙（mg/kg）
磷（mg/kg）
镁（mg/kg）
婴儿
0.0～0.5
2.2
108.3
66.7
50.0
6.7
0.5～1.0
1.6
94.4
66.7
55.6
6.7
儿童
1～3
1.2
100.0
61.5
61.5
6.2
4～6
1.2
90.0
40.0
40.0
6.0
7～10
1.0
71.4
28.6
28.6
6.1
男性
11–14
1.0
55.6
26.7
26.7
6.0
15–18
0.9
45.5
18.2
18.2
6.1
19～24
0.8
40.3
16.7
16.7
4.9
25～50
0.8
36.7
10.1
10.1
4.4
51+
0.8
29.9
10.4
10.4
4.5
女性
11–14
1.0
47.8
26.1
26.1
6.1
15–18
0.8
40.0
21.8
21.8
5.5
19～24
0.8
37.9
20.7
20.7
4.8
25～50
0.8
34.9
12.7
12.7
4.4
51+
0.8
29.2
12.3
12.3
4.3
妊娠期
—
0.9
4.6
18.5
18.5
4.9
母乳喂养
第1年
1.0
7.9
19.0
19.0
5.4
*这些摄入量旨在为在正常环境条件下生活的大多数健康美国人提供各年龄阶段的体现个体差异的每日摄入量。
Adapted from U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services.Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030.January 2026.Available at DietaryGuidelines.gov and Heymsfield SB, Shapses SA.Guidance on Energy and Macronutrients across the Life Span. N Engl J Med. 2024;390(14):1299-1310.doi:10.1056/NEJMra2214275.