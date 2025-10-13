多发性骨髓瘤的改良国际分期系统
分期
指标
I
β2-微球蛋白<3.5mcg/mL (<297 nmol/L)
和
血清白蛋白≥ 3.5 g/dL(≥ 35 g/L)
LDH正常
通过FISH检测评估细胞遗传学异常为标准风险*
II
不是I期或III期
III
β2-微球蛋白≥5.5 mcg/mL (≥466nmol/L)
和
通过FISH†检测出高风险细胞遗传学异常，和/或LDH升高
* 标准风险细胞遗传异常包括 t(11;14)、t(6;14) 和三体性。
† 高风险细胞遗传学异常包括 t(4;14)、t(14;16) 或 17p-。
FISH=荧光原位杂交；LDH=乳酸脱氢酶。
Data from Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, et al.Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. J Clin Oncol 2015;33(26):2863-2869.doi:10.1200/JCO.2015.61.2267