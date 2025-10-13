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不稳定性心绞痛或 NSTEMI 患者 14 天内发生不良事件的风险*

不稳定性心绞痛或 NSTEMI 患者 14 天内发生不良事件的风险*

积分

危险因素

分数

年龄>65岁

1

CAD危险因素（必须有3个得1分）：

  • 家族史

  • 高血压

  • 正在吸烟

  • 高胆固醇

  • 糖尿病

1

已知CAD（冠脉狭窄50％）

1

以往长期使用阿司匹林

1

在过去的24小时内静息性心绞痛发作2次

1

心脏标记物升高

1

ST段抬高0.5mm

1

危险程度依据总积分：

1–2 =

3–4 = 中等程度的

5–7 =

绝对危险度

总积分

14天事件发生率（%）*

0或1

4.7

2

8.3

3

13.2

4

19.9

5

26.2

6或7

40.9

*事件包括全因死亡、心肌梗死以及需要紧急血运重建的复发性心肌缺血。

CAD=冠状动脉疾病；MI=心肌梗死；NSTEMI=非ST段抬高型心肌梗死；TIMI=心肌梗死溶栓。

Based on data from Antman EM et al: The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method of prognostication and therapeutic decision making.JAMA 284:835–42, 2000.

*事件包括全因死亡、心肌梗死以及需要紧急血运重建的复发性心肌缺血。

CAD=冠状动脉疾病；MI=心肌梗死；NSTEMI=非ST段抬高型心肌梗死；TIMI=心肌梗死溶栓。

Based on data from Antman EM et al: The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method of prognostication and therapeutic decision making.JAMA 284:835–42, 2000.

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