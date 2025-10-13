不稳定性心绞痛或 NSTEMI 患者 14 天内发生不良事件的风险*
积分
危险因素
分数
年龄>65岁
1
CAD危险因素（必须有≥3个得1分）：
1
已知CAD（冠脉狭窄≥50％）
1
以往长期使用阿司匹林
1
在过去的24小时内静息性心绞痛发作2次
1
心脏标记物升高
1
ST段抬高 ≥0.5mm
1
危险程度依据总积分：
1–2 = 低
3–4 = 中等程度的
5–7 = 高
绝对危险度
总积分
14天事件发生率（%）*
0或1
4.7
2
8.3
3
13.2
4
19.9
5
26.2
6或7
40.9
*事件包括全因死亡、心肌梗死以及需要紧急血运重建的复发性心肌缺血。
CAD=冠状动脉疾病；MI=心肌梗死；NSTEMI=非ST段抬高型心肌梗死；TIMI=心肌梗死溶栓。
Based on data from Antman EM et al: The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method of prognostication and therapeutic decision making.JAMA 284:835–42, 2000.