外科病人DVT和PE的危险度
危险度分层
深静脉血栓/肺栓塞的近似风险（%）
Caprini评分
Rogers评分
示例
预防措施
非常低
< 0.5
0
< 7
无危险因素且年龄<40岁患者的短时间手术（<30–45分钟）
未采取机械或药物预防
低度危险
1.5
1–2
7～10
<40岁患者的大手术（>45分钟）
40-74岁无其他危险因素的患者
妊娠期或产后患者
间歇充气加压装置（IPC）
中危险度
3
3–4
> 10
≥75岁无其他危险因素的患者
静脉血栓栓塞症家族史
已知血栓形成倾向
<40岁、无危险因素的患者接受大手术
低分子量肝素、普通肝素或间歇充气加压装置
高危险度
6
≥ 5
—
主要骨科手术（关节置换术、髋部或骨盆骨折）>急性脊髓损伤
多种危险因素
低分子量肝素（LMWH）或普通肝素（LDUH）以及间歇充气加压装置（IPC）
癌症腹部/盆腔手术后延长低分子量肝素（LMWH）使用
如果出血风险高：使用间歇性气压泵（IPC）；如果肝素禁用：阿司匹林 + 方达帕林或 IPC
DVT = 深静脉血栓；IPC = 间歇性气动加压；LDUH = 小剂量普通肝素；LMWH = 低分子量肝素；PE = 肺栓塞。
Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest.2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297Ada