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外科病人DVT和PE的危险度

外科病人DVT和PE的危险度

危险度分层

深静脉血栓/肺栓塞的近似风险（%）

Caprini评分

Rogers评分

示例

预防措施

非常低

< 0.5

0

< 7

无危险因素且年龄<40岁患者的短时间手术（<30–45分钟）

未采取机械或药物预防

低度危险

1.5

1–2

7～10

<40岁患者的大手术（>45分钟）

40-74岁无其他危险因素的患者

妊娠期或产后患者

间歇充气加压装置（IPC）

中危险度

3

3–4

> 10

≥75岁无其他危险因素的患者

静脉血栓栓塞症家族史

已知血栓形成倾向

<40岁、无危险因素的患者接受大手术

低分子量肝素、普通肝素或间歇充气加压装置

高危险度

6

≥ 5

主要骨科手术（关节置换术、髋部或骨盆骨折）>急性脊髓损伤

多种危险因素

低分子量肝素（LMWH）或普通肝素（LDUH）以及间歇充气加压装置（IPC）

癌症腹部/盆腔手术后延长低分子量肝素（LMWH）使用

如果出血风险高：使用间歇性气压泵（IPC）；如果肝素禁用：阿司匹林 + 方达帕林或 IPC

DVT = 深静脉血栓；IPC = 间歇性气动加压；LDUH = 小剂量普通肝素；LMWH = 低分子量肝素；PE = 肺栓塞。

Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest.2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297Ada

DVT = 深静脉血栓；IPC = 间歇性气动加压；LDUH = 小剂量普通肝素；LMWH = 低分子量肝素；PE = 肺栓塞。

Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest.2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297Ada

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